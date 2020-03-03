«Сына парализовало сразу после прививки!»: ребенку после 4 операций на головном мозге требуется повторное лечение в Германии

Этого кареглазого мальчишку в станице Ладожской Усть-Лабинского района знают многие. 11-летний Вадим Рудченко борется с тяжелейшим заболеванием головного мозга и почти всю жизнь его окружают медики. Но так было не всегда. Родился мальчик абсолютно здоровым. По словам родителей, все изменилось после прививки.

- С первого дня появления на свет с сыном все было в порядке, он игрался, развивался как его сверстники. В три с половиной месяца малышу сделали несколько плановых прививок — от полиомиелита, гепатита и АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина - Авт.). Перед этим никаких противопоказаний врачи не выявили, - рассказывает «КП» - Кубань» отец мальчика Александр Рудченко. - Сразу же после того, как поставили последний укол, Вадика парализовало. Прямо на моих руках. У него поднялась температура, пошла пена изо рта, на теле появились красные пятна.

Обследование показало, что у крохи эпилептическая энцефалопатия (поражение головного мозга, приводящее к дистрофии нервной ткани с нарушением церебральных функций - Авт.).

Мальчику нужна круглосуточная помощь.

- Смотреть на мучения сына не было никаких сил. Мы пытались его лечить, кочевали из больницы в больницу, причем не только в Краснодарском крае, но и в Москве, - продолжает отец мальчика. - Диагнозы врачи ставили самые разные, но установить точный и назначить соответствующее лечение не могли.

Все это продолжалось четыре года. В 2012-м родители Вадима узнали о клинике в Германии, специалисты которой увидели шансы на выздоровление малыша. Медики обнаружили очаг эпилепсии в голове, предложили провести операцию и удалить его. Сумма для лечения была огромной, но все же ее удалось собрать. Крохе провели четыре сложнейшие операции на головном мозге, удалив новообразования. После хирургического вмешательства мальчик пошел на поправку. Он стал ходить, самостоятельно ел, играл с детьми. Родители, смотря на своего сына, плакали от счастья и надеялись, что все его мучения позади.

В поликлинике по месту жительства мальчику помочь не могут.

- Но в 2018 году Вадиму вновь стало плохо. Он потерял сознание, из носа пошла кровь, поднялось давление, - говорит мама Вадима Елена Рудченко.

Семья вновь стала проходить обследования в больницах - сначала в местных, а позже и в столичных клиниках. Но помочь мальчику никто не мог.

Родителям предлагают сдать сына в интернат.

- Во всех российских клиниках, куда мы обращались, получили отказ. Нам выдали заключения, которые просто противоречат друг другу. В одной выписке указано, что продолжать лечение ребенка нужно по месту жительства, а в нашей поликлинике говорят, что все методы лечения исчерпаны, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» отец Вадима. - Более того, не так давно мы получили рекомендацию, от которой в шоке до сих пор. Оценив состояние ребенка, нам сказали, что он не излечим, потому сына советуют сдать в детский дом-интернат! Мы с супругой, естественно, даже не рассматриваем такой вариант. Вадика, как и других своих четырех детей, никогда не бросим.

Помочь Вадиму готовы в Германии.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Отчаявшись, семья снова обратилась к специалистам в Германию - медики готовы помочь с лечением и выслали родителям Вадима счет на 2 777 526 рублей.

- К сожалению, нам отказали все благотворительные фонды, поскольку лечение проходит за границей. Каждый день мы получаем небольшие переводы от неравнодушных людей и благодарим каждого, кто помогает нашей семье, - продолжает Александр Рудченко. - На сегодняшний день собрано 700 тысяч рублей, но мы не сдаемся, не опускаем руки и надеемся, что сможем помочь сыну.

Счет из немецкой клиники.

РЕКВИЗИТЫ

Карта сбербанка 4276 8300 1991 5403

Получатель Рудченко Елена Анатольевна.

Сбербанк банка Осб № 8619

Кор. Счет: 30101810100000000602

Краснодарское отделения №8619 ПАО Сбербанк.

Усть-Лабинск ул. Базарная, дом 49

ИНН 7707083893 КПП 231043001 БИК 040349602

Расчетный счет 423 07 810 9 30156184152

Получатель Рудченко Елена Анатольевна.

НА ЗАМЕТКУ

Реакции на прививку возможны и должны быть. Когда вводится вакцина, в организме появляется чужеродный антиген. Степень реакции у каждого ребенка может быть разная - от слабой реакции до сильной. Все зависит от индивидуальной реактивности малыша.

По данным Центра медицинской профилактики в Краснодарском крае, тяжелые прививочные реакции, вызванные введением АКДС, редки. Они возникают меньше чем у 0,3% привитых детей. Среди осложнений - повышенная температура тела (выше 40,5°С), коллапс (гипотонический эпизод), судороги на фоне повышения температуры.

Реакция после введения вакцины АКДС возникает в основном в первые сутки и быстро проходит. Реже встречается общее недомогание, снижение аппетита, кровотечение из носа.

АЛЛО!

Задать свои вопросы о здоровье можно по телефону горячей линии Центра медицинской профилактики в Краснодаре: 8-800-100-61-41.