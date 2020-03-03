«Что из этого выйдет, одному Богу известно»: модель из Краснодара Алина Чусь снова участвует в шоу «Холостяк»

Краснодарка Алина Чусь снова засветилась на ТНТ. В 2015 году она боролась за любовь Тимура Батрутдинова в третьем сезоне «Холостяка». Но до финала не дошла, в восьмой серии девушка вылетела из шоу. Теперь же Чусь надеется покорить стоматолога Антона Криворотова, который и стал холостяком седьмого сезона популярной программы. Новый герой - человек, основная профессия которого не связана с шоу-бизнесом. Доктор Антон Криворотов получил образование в России и США, он один из немногих врачей в мире, специализирующихся на гнато-нейромышечной стоматологии - новом фундаментальном медицинском направлении.

Алина Чусь. Фото: instagram.com/chusalina/

В эфир новый «Холостяк» вышел 1 марта. В этот же день краснодарская модель, ди-джей Алина Чусь опубликовала у себя в Инстаграм видео с шоу.

Алина Чусь. Фото: instagram.com/chusalina/

- Привет, дружок. Наверное, ты не знал, так что я открою тебе тайну. У нас (хайпожорок, любительниц халявы и легкой наживы) есть одна старая добрая традиция. Ровно раз в пять лет мы собираемся и идем на «Холостяк». Начало моей истории ты можешь увидеть на ТНТ. Ну а что из этого выйдет, одному Богу известно…

Алина Чусь. Фото: instagram.com/chusalina/

Появилась в седьмом сезоне шоу «Холостяк» Алина Чусь очень неожиданно. Девушка приехала в катафалке, где лежала в белом гробу. Алина таким образом решила обыграть свое прошлое.

Алина с холостяком Антоном Криворотовым. Фото: Канал ТНТ

- Я хотела похоронить прошлую себя и прошлые отношения, это была типа перезагрузка, - сказала Алина Чусь холостяку.

Алина Чусь. Фото: instagram.com/chusalina/

Сама Алина Чусь поет, играет музыку в краснодарских клубах и снимается в рекламе. О ней впервые заговорили в 2011 году, когда девушка получила звание "Мисс РФПЛ".

Алина получила корону победительницы конкурса "Мисс РФПЛ-2011"

Тогда Алине было 18 лет. А через два года она зкрутила роман с экс-футболистом «Кубани» Джибрилем Сиссе. Французский нападающий к тому времени уже был женат и имел четверых детей. Но бурный роман продлился недолго, разбив сердце девушки, футболист вернулся к жене и детям.

Алина Чусь. Фото: instagram.com/chusalina/

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