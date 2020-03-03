2020-03-03T17:24:59+03:00
Общество

«Он не зациклен на цифрах»: мама победителя международной олимпиады по математике рассказала о сыне

В детстве Данила Демин мечтал построить космический корабль, поэтому занялся серьезными расчетами
Юлия БАРАНОВА
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Фото из семейного архива ДеминыхФото из семейного архива Деминых
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Ученик 11 класса сочинской гимназии № 8 Данила Демин - многократный победитель олимпиад по математике. Но самая громкая его победа - золотая медаль в 12-й Международной математической олимпиаде (Romanian Master of Mathematics), которая проводилась в Бухаресте (Румыния) с 26 февраля по 2 марта.

Фото @dominiksochi

Фото @dominiksochi

Мама чемпиона, Анастасия Демина, призналась «КП»-Кубань», что давала разнообразные знания мальчику с самого раннего детства.

Фото из семейного архива Деминых

Фото из семейного архива Деминых

- Старалась дать максимум знаний в игровой форме. Обклеивала стены буквами, цифрами, мастерили флаги разных стран из швейных булавок, чтобы воткнуть в карту на стене. Не запрещала сыну рисовать на стенах, хочется – твори! Обои можно и переклеить, - вспоминает Анастасия.

Например, она показывала маленькому Дане разные химические опыты. В итоге Данила в третьем классе выучил учебник химии практически наизусть.

- А еще в начальной школе он увлекся физикой. Вместе с другом они мечтали построить настоящий космический корабль. А для этого понадобились серьезные расчеты. Так сын впервые погрузился в математику. С пятого класса начались первые победы, - продолжила Демина.

Как победитель разных предметных олимпиад, Данила поехал в ОЦ «Сириус». Там его заметили и пригласили углубленно заниматься математикой.

Фото из семейного архива Деминых

Фото из семейного архива Деминых

- Но не скажешь, что сын зациклен на цифрах. Ему все интересно, он все хватает на лету, - обратила внимание Анастасия.

Romanian Master of Mathematics стала для сочинского математика первой международной олимпиадой. Но, по словам Деминой, коронавирус внес в соревнования свои коррективы.

Фото @dominiksochi

Фото @dominiksochi

- После последних вспышек в Италии, Иране и ряде других стран, часть команд, кажется, была снята. По крайней мере, на странице зарегистрированных команд пропали: Китай, Корея, Япония, Иран, Италия... Но остались главные соперники – действующие чемпионы мира – Америка, - рассказала Демина.

На вопрос о планах Анастасия ответила, что видела сына студентом МГУ.

- Но сам Даня пока настроен поступать в МФТИ. Честно говоря, не загадываем. Пусть сам решает. Главная задача родителей - не мешать, а помогать, - заключила мама победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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