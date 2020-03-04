«Бил и грозил упечь в психушку, а дочь забрать»: жительница Абинска сбежала от мужа из-за домашнего насилия

Драма в семье Дениса и Екатерины Осипенко (фамилия изменена – Авт.) из Абинска тянется уже несколько лет. То любит, то бьет – муж всему находит оправдание, а жена оказалась способной на всепрощение – характер мягкий. Да и жить Катя, как она полагала, не могла без Дениса. Встречались больше десяти лет, позже решили пожениться. Сейчас ей 32, ему 38; два года назад родилась Ксюшенька (имя изменено – Авт.).

- Никто и не догадывался о том, что Денис так с ней обращается, - рассказывает «КП»-Кубань» мать Екатерины Татьяна Гейнц (фамилия изменена – Авт.). – Оказывается, все это длилось много лет.

Сама Татьяна Георгиевна живет в Черкесске, это чуть больше трех сотен километров от Абинска. Там же, в Карачаево-Черкесии, будучи 18-летней девушкой, Катя и познакомилась с Денисом. Закрутился роман, растянувшийся на долгие годы. Позже парень с невестой переехали к родителям в Абинск. Татьяне ничего не оставалось, как отпустить дочь с любимым человеком. Но никто и не догадывался, чем обернутся их отношения.

Катя долго встречалась с Денисом.

- Дочь боялась заявить о том, что муж ее бьет. Сказал, если она напишет заявление в полицию, то через полчаса он его заберет оттуда. У Дениса большие связи в правоохранительных органах, - продолжает Татьяна Гейнц. – Угрожал, говорил, что ударит ее головой о стену, упечет в психушку, а дочь заберет.

Кроме того, как уверяет мать жертвы домашнего насилия, у Дениса была судимость – по второй части 228 статьи – якобы за махинации с наркотиками. Тогда, в 2008-м, по словам тещи, ему дали четыре года условно.

Долгое время Денис вместе со своей Катей работал специалистом по ремонту телефонов в Абинске. Причем выражаться, как уверяет Татьяна Георгиевна, не стеснялся даже при сотрудниках офиса.

- Со мной связалась женщина, которая работала вместе с ними. Она рассказала, что в 2013 году она была свидетелем того, как Денис ударил свою жену прямо на работе. Но Катя все терпела, - говорит Гейнц.

Свидетелями громких криков из окон дома, огромных синяков и ссадин на теле Кати были и их соседи. Однако вмешиваться в семейные отношения не стали – мол, милые бранятся – только тешатся. Побои из-за угроз мужа жена не фиксировала, к медикам за помощью не обращалась.

Несколько раз Екатерина планировала собрать вещи и уйти от мужа. Но тот всегда уговаривал ее остаться. Теща Дениса говорит, что он умело манипулирует людьми.

- Этот человек подмять под себя любого может. Сила убеждения у него сумасшедшая, давить на людей умеет.

Звонит маме Катя со скрытого номера.

Так и выходило постоянно: ударит, упадет в ноги и вымолит прощение под предлогом, что это был последний раз. Причины побоев были разные, но в итоге жена всегда оставалась виноватой. В один из таких дней, 25 февраля, Екатерина вместе с дочкой Ксюшей сбежала из дома. Вызвала такси и уехала в неизвестном направлении. До этого дочь неделю болела воспалением легких, и виновной, по словам Татьяны Георгиевны, вновь оказалась мать.

Виделась бабушка с внучкой в последний раз больше месяца назад, когда та приезжала из Черкесска в Абинск ненадолго погостить. Денис никогда в положительном ключе тещу не воспринимал. Иной раз и сдерзить мог. Татьяна до сих пор не может забыть, как зять взял у нее 80 тысяч рублей, но так и не вернул, хоть и оставил расписку.

- Он старший в семье, всего их трое. Родители хорошие, не какие-нибудь аморальные типы. Знаю, что его мать вызывали в прокуратуру. Но она отрицает, что сын мог избивать жену. Хотя все они прекрасно знали, и мать, и отец его тоже. Понятно, что мать его защищает – материнский инстинкт. Но я рада, что у моей Кати тоже есть этот инстинкт. Иначе неизвестно, что с нею сейчас было бы, - рассказывает Татьяна.

Екатерина сбежала от домашнего насилия.

Каждый день Татьяна Гейнц ждет звонка от дочки. Связывается с ней Катя со скрытого номера чужого телефона. Где она – не говорит, да мать и не просит, главное, что дочь с внучкой – в безопасности.

Сейчас Екатерина подала на развод и написала заявление в правоохранительные органы. Она надеется, что преследование со стороны мужа прекратятся…

КОМПЕТЕНТНО

Психолог-консультант Маргарита Репина:

- Если Денис действительно обладает силой и властью, то, понятное дело, жене опасаться стоит. Есть три способа выйти из подобной ситуации: избегание, замирание и вступление в борьбу. Чтобы бороться, необходимо иметь силы. Но иногда нужно отступить, сбежать на какое-то время. Иногда человек воспринимает насильника как более правое лицо. У нас есть в Краснодаре центры, где помогают женщинам, попавшим в подобную ситуацию. Они там живут, порой, до трех месяцев. С ними работают психологи. Важно донести до женщин, что, если есть в семье домашнее насилие, то им всегда помогут. Однако вопрос есть и в ней самой. Есть фраза: к нам относятся так, как мы позволяем к себе относиться. Екатерина столько лет терпела и позволяла, поэтому тут нечему удивляться. Возможно, была какая-то выгода. И поэтому она терпела ради чего-то. Она бы просто так не связала с ним свою жизнь. То, что его родители встали на защиту, это нормально. Это их обязанность. В психологии есть такое понятие как комплекс жертвы. Это когда внутри сидит палач и временами сильно кусает оппонента. А потом опять притворяется жертвой.

Круглосуточный телефон Краснодарского краевого кризисного центра помощи женщинам: (861) 227-17-31