Полыхают 800 квадратов: В Сочи тушат крупный пожар на рынке

Крупный пожар произошел утром 4 марта в Адлере. На рынке «Кипарис» на улице Демократической около железнодорожного вокзала загорелись торговые павильоны.

Пожар на рынке в Адлере Видео: vk.com/this_is_sochi.

Продавцы вызвали пожарных, однако огонь очень быстро стал распространяться. Черные клубы дыма были видны из разных районов курорта.

Фото: vk.com/this_is_sochi

- В 07:55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - В 08:03 пожарные подразделения прибыли к месту.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что огонь охватил 500 квадратных метров территории. Однако позже площадь пожара увеличилась до 600 квадратов.

Фото очевидца с места пожара.

- Всего в ликвидации пожара задействовано от РСЧС 45 человек и 13 единиц техники из них от МЧС России 31 человек и 9 единиц техники, - добавили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Работают звенья газодымозащитников.

Вид на пожар с моста через Мзымту Видео: instagram.com/telman_05rus.

Почти час пожарные пытались справиться с огнем. В 08:52 возгорание удалось локализовать, в 09:21 - ликвидировать открытое горение. Однако спасатели продолжают работать на месте.

- По последним данным, спасатели тушат пожар на площади 800 квадратных метров, - уточнил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Проводится разбор и пролив конструкций. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты. На месте работает судебно-экспертная лаборатория.

По предварительным данным, пострадавших нет.