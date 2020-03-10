«Открытый ЮГ»: качественный отдых в России по доступным ценам

Хотите отдохнуть в Краснодарском крае по высшему классу, но пугает расхожее мнение, что наши курорты гораздо дороже заграничных? А может, вы руководите санаторием, отелем или туристической фирмой и вам нужно найти клиентов? Социально-ориентированная программа «Открытый ЮГ» решает все эти задачи. Уникальный ресурс поможет отдохнуть в Краснодарском крае по высшему классу, не переплачивая, а также обеспечит хорошую загрузку места размещения не только в разгар пляжного сезона.

Автором и разработчиком программы стало санаторно-курортное объединение «РОСЮГКУРОРТ». Основной причиной создания «Открытого Юга» стала необходимость обеспечить гостей и жителей Краснодарского края качественными услугами сфере отдыха и санаторно-курортного лечения. Не менее важной целью было и стремление избавиться от надуманного имиджа дороговизны отдыха на российских курортах с дурным сервисом.

Как все начиналось

В далеком 2004 году департамент комплексного развития курортов Краснодарского края предложил сформировать программу для жителей России по доступному отдыху и лечению на курортах Краснодарского края в период межсезонья. В ее разработке и дальнейшей реализации приняли участие специалисты «РОСЮГКУРОРТа». Они пригласили присоединиться ведущих туроператоров и здравницы курортных городов Сочи, Туапсе, Анапы, Геленджика и Ейска, которые откликнулись на призыв.

Та, в Сочи в 2004 году в программе «Открытый Юг» приняли участие 8 санаториев по цене от 750 рублей в сутки с человека. Стоимость включала в себя проживание, 3-разовое питание и санаторно-курортное лечение. К слову, сейчас таких участников уже более 40.

В 2005 году только компания СКО «РОСЮГКУРОРТ» продолжила работу по данному проекту и представила на внутреннем туристическом рынке социально-ориентированную программу «Открытый Юг» - Сочи круглый год.

Одной из главных задач объединения «РОСЮГКУРОРТ» является совместить лечебный потенциал курорта в осенне-весенний период с транспортной доступностью. Для этого авторы программы ищут партнеров среди авиаперевозчиков, способных поддержать программу доступной ценой на авиаперелет в период с октября по июнь. Ведь основная концепция «Открытого Юга» - сделать отдых и лечение в Сочи доступными и привлекательными.

Помощь для всех

Программа «Открытый ЮГ» является уникальной еще и потому, что в конечном итоге выигрывают все ее участники. Благодаря серьезной работе по популяризации санаторно-курортных и рекреационных возможностей,

туристический поток увеличивается даже во время низкого сезона. Участвующие в программе здравницы, благодаря наплыву гостей, имеют возможность обеспечить круглогодичную работу и сохранить квалифицированный персонал. Не говоря уже об увеличении доходов санатория.

Программа "Открытый Юг" - отличный отдых в любое время года.

Но и гости курорта и здравницы тоже не в накладе. Они получают качественный, полноценный туристический продукт, доступный для массового потребителя и для людей с небольшими финансовыми возможностями. Кроме того, у них появилась гарантия, что их отдых не будет испорчен напрасными ожиданиями. Ведь все санатории, участвующие в программе, проходят жесткий отбор.

В программе – только лучшие

По условиям программы «Открытый Юг», все санатории и другие объекты размещения должны отвечать основным стандартам разработчиков.

Так, каждому из них придется пройти обязательную классификацию, то есть определить звездность. Номерной фонд для проживания должен соответствовать стандартному номеру 1-й категории. Трехразовое питание организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора – шведский стол или заказное меню. Здравница должна иметь медицинскую лицензию на оказание санаторно-курортного лечения и услуг, а также квалифицированных специалистов. Обязательным условием является наличие в инфраструктуре объекта бассейна или спа-комплекса. Но самое главное условие – социальная ориентированность ценообразования, то есть специальная доступная цена без ухудшения качества предоставляемых услуг. И выполнение всех этих условий тщательно контролируется.

Всегда на связи

Поначалу программа была убыточной, но специалисты «РОСЮГКУРОРТ» рук не опускали, и сегодня «Открытый Юг» - один из эффективных инструментов загрузки санаториев и пансионатов в низкий сезон.

Немало этому способствовал и технологический прорыв, который компания «РОСЮГКУРОРТ» совершила еще в 2017 году, установив специальное программное обеспечение, которое позволяет продавать программу «Открытый Юг» 24 часа в сутки в режиме реального времени в Интернет-магазине.

Для тех, кто не пользуется интернетом, создан туристско-информационный Call-центр по программе «Открытый Юг», куда жители нашей страны могут позвонить бесплатно и получить консультацию.

Но, пожалуй, самой важной заслугой компании «РОСЮГКУРОРТ» как разработчика является высокая репутация программы и доверие со стороны населения. За этим стоит большая и слаженная работа коллектива объединения и здравниц - участников программы, которые с готовностью откликались на все предложения разработчиков.

И лучшим доказательством тому служат довольные туристы.

Своими впечатлениями делятся супруги Афанасьевы. Виктор Илларионович (70 лет) и Екатерина Семеновна (68 лет) провели неделю, захватив мартовские праздники, в оздоровительном комплексе «Дагомыс». По мнению супругов, отдых получился незабываемым, ведь впервые в жизни они смогли отдохнуть в четырехзвездочном отеле. Оба родом из Сибири, и отдых в Сочи всегда оставался для них недоступным из-за дороговизны. А в этот раз их дети, проживающие в Краснодаре, приобрели им путевку по программе «Открытый Юг». Поначалу супруги Афанасьевы отказались от поездки, не желая разорять детей, а узнав о вполне доступной цене, согласились. Ведь путевка в «Дагомыс» обошлась им почти вполовину дешевле, чем при стандартной покупке на сайте отеля.

- Еще в Краснодаре мы прошли медицинский осмотр и сделали санаторную карту, поэтому в «Дагомысе» мы получили санаторно-курортное лечение. В этом санатории мы оба почувствовали себя значительно лучше, поправили здоровье. У Виктора Илларионовича правая рука плохо двигалась, а после массажа он вообще забыл о своей проблеме. Но есть и минусы – из-за шведского стола мы набрали вес. Это же такое искушение едой, да еще такой вкусной! После массажа, бассейна и прогулок по побережью невозможно устоять, - с улыбкой вспоминает Екатерина Семеновна.

Кстати, за все время работы по программе «Открытый Юг» 248 000 человек получили качественный отдых и санаторно-курортное лечение, и не было ни одного отрицательного отзыва.