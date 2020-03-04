Синоптики: 4 марта воздух прогреется до +20, но температурных рекордов не ждем

Минувшая зима на Кубани выдалась почти бесснежной. Весна, судя по всему, с первых дней тоже решила порадовать температурными режимами. Особенно приятным ожидается 4 марта. По прогнозам метеорологов, столбики термометров по краю поднимутся до +20 градусов. Правда, синоптики уверяют - никакой аномалии нет.

Руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко о теплом марте и о погоде на праздники 00:00 00:00

- У нас будет такое же теплое начало марта, как обычно. Высокие отметки регистрировали и в 1944-м, и в 1962-м, и в 1995-м, и в 1998-м, и в 1999-м, и в 2004-м, и в 2006-м, и в 2008-м. Я специально перечисляю годы, чтобы было понятно - рекордов точно не ждем, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Наивысший показатель синоптики зафиксировали в 1995 году - тогда отметки поднялись до + 23,5 °С.

- Мы сейчас находимся на периферии антициклонического вихря, который своей западной частью, взаимодействуя с атлантическим циклоном обеспечивает формирование мощного южного потока, - продолжает Юрий Ткаченко. - Воздушная река, которая поставляет тепло практически с Африки до центральной России.

Потому теплом жители Краснодарского края будут наслаждаться до конца недели. В праздничные дни погода будет ясной, осадков не прогнозируется, как и сильного ветра.

Небольшое снижение температуры начнутся лишь с понедельника, 9 марта. Правда, на себе мы это вряд ли ощутим - отметки упадут всего на пару градусов.