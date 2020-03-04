«Чудом мне удалось ее найти!»: женщина встретилась с двухлетней дочерью, которую полгода скрывал бывший муж

Свою крошку 31-летная Алина Якушева из Московской области мечтала увидеть с августа прошлого года. Именно тогда бывший супруг женщины забрал двухлетнюю дочь на прогулку, но обратно так и не вернул. На звонки обеспокоенной матери он перестал отвечать. Узнать, где находится девочка, Алине удалось спустя 5 дней и благодаря полицейским. Мужчина, как выяснилось, увез малышку в Краснодарский край из деревни Золотово Московской области. Правоохранителям он сказал, что на море.

Однако возвращать двухлетнюю Еву отец явно не собирался. Алина, испугавшись того, что больше не сможет увидеть дочь, стала обивать пороги различных инстанций.

Жительница Московской области встретилась с дочерью спустя полгода.

- К сожалению, в возбуждении уголовного дела мне отказали. Мне так и сказали - состава преступления нет. Он - законный отец и имеет право быть с дочкой. На то, что с Евой не виделась я, словно закрыли глаза, - говорила мать девочки.

В итоге, Алина дождалась решение суда, которое позволило ей вернуть дочь домой.

Дмитрий по дубликату свидетельского рождения прописал дочь... на стройке.

- Я поехала в Горячий Ключ, где по документам, оформленным бывшим мужем, была зарегистрирована моя дочь. В суде я получила апелляционное определение, согласно которому Евочка должна находиться со мной и жить со мной в Московской области, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Алина Якушева. - С документами на руках вместе с адвокатом мы поехали по адресам, которые бывший муж указал в качестве места проживания, но его нигде не было. Потом я вспомнила, что в суде он говорил о каком-то детском саде, куда якобы ходит Ева. Оказалось, что это обычная квартира жилого дома, где все это время находился мой ребенок. Женщина, которая там находилась, не хотела отдавать мою дочь. Всячески препятствовала приставам, полицейским, органам опеки, которые с нами были.

Но все же матери удалось забрать Еву.

Сейчас Ева лежит в больнице.

- Конечно, внешний вид дочери был удручающим. За ней словно никто не следил. Но самое ужасное, что она очень сильно кашляла, нос ее был заложен. Мы поехали в больницу, где после обследования выяснилось, что у дочери острый бронхит, - продолжает Алина Якушева. - Нам назначили лечение. Я вернулась с дочерью домой, где уже по месту жительства легли в больницу, сейчас я нахожусь с ней в палате.

Но в ближайшее время бывших супругов ждут суды, где будет определяться, как часто может отец видеть свою дочь.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Сердце разрывается!»: женщина полгода не видит двухлетнюю дочь, которую забрал бывший супруг

- Каждый день просыпаюсь с мыслью, что наконец увижу ее! - на глазах у 31-летней Алины Якушевой появляются слезы.

Женщина давно потеряла сон - вот уже полгода она разыскивает свою двухлетнюю дочь Еву. Крошку, по словам матери, похитил 39-летний бывший супруг Дмитрий и возвращать, по всей видимости, не собирается (читайте далее)