В Сочи День города сменит дату

Научным сообществом курорта, общественностью, СМИ и историками в течение трех последних месяцев проведена значительная работа по изучению вопроса.

Сделано это было в связи с многочисленными обращениями горожан, резонно полагающими, что нынешняя дата Дня города-21 ноября не слишком подходит для празднования в курортном Сочи.

Историками проанализированы даты, связанные с основанием города, со знаменательными событиями в его жизни.

Как считают специалисты, традиция празднования Дня города в Сочи в конкретной дате не сложилась. Торжества на протяжении ряда лет проходили в разное время и были приурочены к разным историческим событиям.

По результатам всех обсуждений среди научного сообщества и жителей города наиболее предпочтительным временем для празднества должно быть последнее воскресенье мая . Это время ассоциируется у горожан с открытием летнего курортного сезона.

Пресс-конференция в корпункте КП в Сочи. Фото пресс-службы администрации Сочи

Кстати, представители санаторно-курортной отрасли, которая составляет свыше 70% всех предприятий города однозначно высказались за эту дату.

- В праздновании Дня города будут отражены лучшие курортные традиции Сочи, с учетом того, что 26 мая 1925 года, 95 лет назад, Сочи получил статус курорта общегосударственного значения. Курорт и курортные традиции создавались многими поколениями сочинцев в прошлом и продолжают поддерживаться в настоящем,-отметила в ходе пресс-конференции в сочинском представительстве "КП"-Кубань" директор Музея истории города Елена Галищева.

Окончательно дату проведения Дня города в Сочи определят депутаты Городского собрания. Соответствующие изменения будут внесены в Устав города.

СПРАВКА КП : Дата проведения Дня города в Сочи в новейшей истории меняется уже в третий раз. Так, до 1996 года День города не имел конкретной даты и всякий раз был приурочен к разным историческим событиям в жизни города. С 1996 года праздник отмечался 1 мая, накануне исторической даты высадки первого десанта российских войск в устье реки Сочи в 1838 году. Наконец, с 2010 по 2019 годы День города стали отмечать 21 ноября, в день Святого Архистратига Михаила-духовного покровителя города. В этот день в Сочи традиционно проводятся крестные ходы и торжественные богослужения.