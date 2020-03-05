В Сочи День города сменит дату
Научным сообществом курорта, общественностью, СМИ и историками в течение трех последних месяцев проведена значительная работа по изучению вопроса.
Сделано это было в связи с многочисленными обращениями горожан, резонно полагающими, что нынешняя дата Дня города-21 ноября не слишком подходит для празднования в курортном Сочи.
Историками проанализированы даты, связанные с основанием города, со знаменательными событиями в его жизни.
Как считают специалисты, традиция празднования Дня города в Сочи в конкретной дате не сложилась. Торжества на протяжении ряда лет проходили в разное время и были приурочены к разным историческим событиям.
По результатам всех обсуждений среди научного сообщества и жителей города наиболее предпочтительным временем для празднества должно быть последнее воскресенье мая . Это время ассоциируется у горожан с открытием летнего курортного сезона.
Пресс-конференция в корпункте КП в Сочи. Фото пресс-службы администрации Сочи
Кстати, представители санаторно-курортной отрасли, которая составляет свыше 70% всех предприятий города однозначно высказались за эту дату.
- В праздновании Дня города будут отражены лучшие курортные традиции Сочи, с учетом того, что 26 мая 1925 года, 95 лет назад, Сочи получил статус курорта общегосударственного значения. Курорт и курортные традиции создавались многими поколениями сочинцев в прошлом и продолжают поддерживаться в настоящем,-отметила в ходе пресс-конференции в сочинском представительстве "КП"-Кубань" директор Музея истории города Елена Галищева.
Окончательно дату проведения Дня города в Сочи определят депутаты Городского собрания. Соответствующие изменения будут внесены в Устав города.
СПРАВКА КП : Дата проведения Дня города в Сочи в новейшей истории меняется уже в третий раз. Так, до 1996 года День города не имел конкретной даты и всякий раз был приурочен к разным историческим событиям в жизни города. С 1996 года праздник отмечался 1 мая, накануне исторической даты высадки первого десанта российских войск в устье реки Сочи в 1838 году. Наконец, с 2010 по 2019 годы День города стали отмечать 21 ноября, в день Святого Архистратига Михаила-духовного покровителя города. В этот день в Сочи традиционно проводятся крестные ходы и торжественные богослужения.
ИСТОЧНИК KP.RU