«С меня вымогали 150 тысяч за то, чего не делал!»: осужденный за хранение наркотиков спустя 4 года заявил на краснодарских полицейских

39-летний уроженец Уфы Алексей П. свою невиновность отстаивал с первых дней судебных разбирательств. Продолжает это делать он и, находясь за решеткой. Вот уже третий год мужчина сидит в одной из колоний строгого режима в Башкортостане. Здесь он отбывает наказание по 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Правда, сам осужденный уверен - его подставили.

Все произошло 2 мая 2016 года в Краснодаре – сюда Алексей приехал отдохнуть. В тот день после обеда мужчина выпил пива и пошел прогуляться. В какой-то момент, как рассказывал он в суде, заметил странный сверток лежащий на асфальте, подобрал его. Как позже выяснилось, в пакете было наркотическое средство.

Мужчину остановили на улице, когда полицейские заметили, что он с земли поднял подозрительный сверток.

- В это время ко мне подошли сотрудники полиции, начали досматривать меня, - говорил Алексей во время заседания. - Я им объяснял, что сверток поднял из любопытства, не знал, что в нем находится. Наркотики никогда не употреблял.

Правда, объяснить, зачем поднял этот сверток и положил себе в карман, мужчина не смогу. Патрулировавшие в тот вечер улицу полицейские составили протокол и задержали Алексея. На него возбудили уголовное дело.

Во время экспертизы в свертке обнаружили 30 пакетиков с порошкообразным веществом. Лабораторные исследования показали - это наркотики. Общая масса яда - 21,423 грамма. Это серьезно ужесточило наказание Алексея - суд приговорил его к 10 годам «строгача».

Уже в тюрьме мужчина написал заявление на тех самых полицейских, которые его задерживали. С его слов, в тот день на него незаконно составили материалы по ст.228 УК РФ и по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Не должны были, считает осужденный, и отвозить на медицинское освидетельствование, чтобы проверить его на состояние опьянения.

Но самое главное, о чем указал в заявлении уфимец, это вымогательство.

- Они требовали с меня 150 тысяч рублей за то, чего я не делал! - писал Алексей. - Эти деньги я должен был им дать, чтобы меня не привлекали к уголовной ответственности. Но такую сумму я найти не смог...

Осужденный обвиняет правоохранителей в вымогательстве.

После заявления началась служебная проверка, во время которой выяснилось, что тогда на дежурстве были 38-летний командир отделения № 1 взвода № 1 (мобильный) роты № 2 ОБ ППСП № 1 УМВД по Краснодару, капитан полиции Александр Р. и 25-летний инженер-электроник, лейтенант полиции Игорь В. (имена стражей порядка изменены - Авт.).

- По результатам служебной проверки действия капитана и лейтенанта полиции в части задержания гражданина, проведения в отношении него личного досмотра, составлении материалов, а так же его последующего доставления на медосвидетельствование признаны обоснованными и правомерными, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - А вот подтвердить либо опровергнуть сведения о вымогательстве вышеуказанными сотрудниками полиции у гражданина не представляется возможным. Вины сотрудников не установлено. Противоречия может устранить проведение следственных действий.

Поэтому сейчас материалы передали следователям. Однако самих стражей порядка характеризуют положительно, никого из сотрудников полиции ни разу не привлекали к дисциплинарной ответственности. Капитан полиции Александр Р. занимает свою должность с 2012 года, за всю свою службу его поощряли 39 раз, а награждали трижды. Лейтенант полиции Игорь В. работает с 2016 года, его поощряли шесть раз.

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