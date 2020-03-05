Куда сходить 8 марта на Кубани: музеи, выставки и кинотеатры

В честь Международного женского дня музеи, кинотеатры и выставочные залы Краснодарского края подготовили праздничную программу.

В сети кинотеатров «Кубанькино» и других краевых учреждениях культуры в первую неделю весны проходит киноакция «И нет милее этих глаз».

– Представительницы слабого пола смогут бесплатно посмотреть такие фильмы, как «Елена Троянская», «Привидения в замке Шпессарт», «Моя прекрасная леди», «Приключения Реми», экранизацию пьесы А.П. Чехова «Чайка», – рассказали в министерстве культуры Краснодарского края.

В Краснодаре в краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко 8 марта пройдет мастер-класс «Весна идет, весне дорогу», где все желающие смогут сделать птичку из ткани и подарить самым любимым женщинам. Начало в 12 часов.

А 15 часов 8 марта по билетам на выставку пройдет бесплатная экскурсия по постоянной экспозиции музея «Русское искусство XVI– начала XX вв».

В здании музея на улице Красной, 15 весь день можно будет насладиться женскими образами из фондовых произведений в мультимедийной презентации «Я бываю такая разная…».

С 6 по 8 марта Анапский археологический музей проведет акцию «С мамой – в музей!». Каждая мама несовершеннолетнего ребенка сможет купить билет для себя по цене детского. Приготовлены мастер-классы и тематические экскурсии.

7 марта краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына организует встречу женщин со священнослужителем в рамках фотовыставки «Материнство в дикой природе».

В выставочном комплексе «Россия – моя история» в районе «Красной площади» 6 марта пройдет мастер-класс «Праздничное панно», 7 марта – лекция «Русское зарубежье: культура и искусство». 8 марта посетителей ждут экскурсия «Женщины на русском престоле», показ мод и интерактивные лекции.