2020-03-05T16:45:36+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае на 8 марта 2020: на Кубани в праздники будет почти по-летнему тепло

20-градусная температура сохранится, по прогнозам метеорологов, до конца следующей недели
Евгения ОСТРАЯ
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Тепло продержится как минимум до конца следующей неделиТепло продержится как минимум до конца следующей неделиФото: Олег ЗОЛОТО
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На предстоящие десять дней свой зимний гардероб можно будет спрятать в дальний угол. Праздничные выходные позволят жителям Краснодарского края насладиться теплом. На побережье Черного моря уже вовсю цветут магнолии. И погода явно располагает, чтобы сады распустились в ближайшие дни.

- Мы ждем, что все праздничные выходные 8 марта, будут солнечными и теплыми, - рассказали «КП» - Кубань» в Росгидрометцентре. - Да, ночью еще будут небольшие заморозки -1-3 градусов по югу края и -5-7 градусов по северу.

Метеорологи отмечают, выходные будут без дождей.

Несмотря на то что в последние дни погода на Кубани будто перепутала времена года, аномальной синоптики ее не считают.

- Есть некоторые расхождения с нормой на 2,3 градуса, но это понижение не критично, - продолжают в Росгидромете.

Зато апрель должен компенсировать все недочеты марта, дав жителям края возможность вдоволь насладиться комфортной весной. В первой декаде месяца средние дневные температуры будут равняться +10+12 градусам, а во второй половине — воздух прогреется до +12+17 градусов.

Но нежные сельхозкультуры все-таки стоит пока поберечь по ночам. Они по-прежнему будут холодными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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