Инвестировать в квартиры в Краснодаре будет выгодно еще два года

В Краснодарском крае рынок недвижимости очень развит. Девелоперы раньше возводили один-три дома. Теперь же строят целыми районами с инфраструктурой. На фоне столь резкого увеличения числа сданных квадратных метров развилась сдача квартир, а также покупка с последующей перепродажей.

Люди, например, покупают «однушку» в ипотеку (первоначальным взносом является материнский капитал), потом сдают ее студентами или перебравшимся из других регионов людям. Арендной платой гасят ипотеку. Со временем квартира окупается. В семье появляется еще один объект недвижимости.

Так поступают многие местные либо недавно ими ставшие люди. Чем больше денег на старте, тем, разумеется, лучше.

Кто-то покупал квартиры на этапе строительства. А когда дом сдавали и цена на объект поднималась, продавали с накруткой.

- Сейчас покупка на этапе котлована уже не так выгодна, как раньше, и подобными вещами занимается уже меньше людей, - отмечает заместитель директора по продажам на первичном рынке жилищно-ипотечного центра «КАЯН» Алексей Богданов. - В первую очередь на это повлияло проектное финансирование - эскроу-счета.

Слева направо: представитель ПАО "Совкомбанк" Наталья Тарабаева, заместитель директора по продажам на первичном рынке жилищно-ипотечного центра КАЯН Алексей Богданов, руководитель офиса "Краснодарский" УБРиР Светлана Сычева Фото: Валерий Гончаров

- Нынешняя ситуация застройщику даже выгоднее прежнего положения вещей. Теперь мы берем у банка все сумму и спокойно строим. Так как у нас намного меньше рисков, то и стоимость недвижимости особо не меняется, - подчеркивает вице-президент по финансам компании AVA Group Артем Шишкин.

вице-президент по финансам компании AVA Group Артем Шишкин Фото: Валерий Гончаров vkluchigorod.ru

466 ТЫСЯЧ ЗА ПЕРВОГО РЕБЕНКА ПОДСТЕГНУТ ПРОДАЖИ

Если первый ребенок родился не раньше 1 января 2020 года, то родителям выплатят эту сумму. Это довольно серьезное подспорье для молодых семей. Ведь полмиллиона никому не лишние, особенно когда в семье пополнение и нужно расширяться.

- На сегодняшний день первоначальный взнос по ипотеке или ее погашение - это самые популярные способы потратить материнский капитал, - комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Краснодарского отделения Сбербанка Евгений Надеин. - В новых условиях мы ожидаем увеличение числа ипотечных займов.

начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Краснодарского отделения Сбербанка Евгений Надеин Фото: Валерий Гончаров vkluchigorod.ru

Причем купить можно хоть первое, хоть десятое жилье. Многие в Краснодаре так и делают: у семьи уже есть крыша над головой, а материнский капитал идет на покупку, например, второй квартиры. Она в перспективе предназначается для повзрослевшего ребенка.

КВАРТИРА КАК ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Как уже было сказано, в Краснодаре и курортных городах края это довольно популярная история. Люди в перспективе хотят стать рантье - жить на деньги с аренды и не работать. Целесообразно ли это сегодня?

- Здесь все очень просто с точки зрения экономики. Если банковская ставка выше 9,5%, то лучше просто положить деньги на депозит. Соответственно, если ниже, то выгоднее в недвижимость, - отвечает вице-президент по финансам компании AVA Group Артем Шишкин.

- Надо еще учитывать, что недвижимость вырастет со временем в цене. Сейчас же процентная ставка по вкладам всего около 5,5%. Плюс инфляция, - подмечает руководитель отдела продаж ипотечных кредитов Райффайзенбанка на юге Юлия Коротченко.

Эксперты также отметили, что сейчас цена на недвижимость в Краснодаре на пике. Ожидается повышение в ближайшее время максимум на 5%.

Правда, в нынешней ситуации широкого рынка нужно внимательно относиться к поиску недвижимости. Особенно в интернете. Ведь там нечистые на руку продавцы недвижимости наплодили фейковых объявлений. Нужны они по двум причинам. Первая - заманить клиента. Вторая - снизить итоговые данные оценочной комиссии при подсчете стоимости ипотеки.

- Я собрала целый список объявлений, когда подавала на ипотеку. Из всего перечня настоящего объявления не было ни одного, - пожаловалась руководитель ипотечного центра Уральского Банка Реконструкций и Развития Светлана Сычева.

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

Заявки для участия в этой программе стали принимать сразу после январских праздников в этом году. По ней власти предлагают купить недвижимость за городом в ипотеку под 3% годовых. Деньги можно взять на срок до 25 лет.

- Проект запущен с 9 января. Сейчас соглашение с Министерством сельского хозяйства находится на подписи, а заявки и пакет документов уже принимаем, - рассказывает главный менеджер отдела по развитию партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Яна Барышева. - Тем клиентам, чьи заявки уже одобрены, мы предлагаем подбирать жилье и передавать документы по нему.

главный менеджер отдела по развитию партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Яна Барышева Фото: Валерий Гончаров vkluchigorod.ru

Каждый регион утвердил свой перечень территорий, где действует сельская ипотека. Полный список можно найти на сайте Минсельхоза.

Отвечая на главный вопрос - сейчас покупать или подождать - все эксперты однозначно ответили, что сейчас. Дешеветь недвижимость не будет.