В Сочи фестиваль искусств Башмета завершился шокирующими мировыми премьерами

Тринадцатый Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста России Юрия Башмета проходил в Сочи с 12 по 23 февраля. На гала-концерте закрытия прозвучали произведения современных композиторов разных стран, поколений и стилей, в том числе – три мировые премьеры: сочинения Оскара Бьянки, Тошио Хосокава и Николо Кампогранде. На итоговой пресс-конференции маэстро Башмет назвал эти произведения шокирующими.

Итоговая пресс-конференция фестиваляФото: Юлия БАРАНОВА

- В программе, которая очень разнообразная, звучали шокирующие произведения современной музыки. Это интересно для сочинцев и гостей, - сказал он.

По словам генерального директора «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко, на концертах фестиваля побывали более 15 тысяч зрителей.

- Фестиваль продолжает развиваться именно как фестивальный продукт, а не как серияинтересных концертов. За этим будущее, - считает Гринченко.

На брифинге организаторы сообщили, что XIV фестиваль искусств планируется провести в Сочи с 15 по 28 февраля 2021 года.

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина призналась, что не верит в несчастливые числа, однако, подготовка именно к тринадцатому фестивалю оказалась непростой.

- Мы не будем всего озвучивать, но фестиваль мог бы и не пройти, - отметила министр, уточнив, что в следующем году во время сочинского фестиваля на пару-тройку дней заберет маэстро и часть оркестра для выступления в Краснодаре.

Перед гала-концертом член Всероссийского творческого Союза профессиональных художников и Китайского Союза художников Жанна Отченаш подарила Башмету его портрет.

Как писала «Комсомолка», Зимний международный фестиваль искусств по традиции открыл спектакль «Не покидай свою планету», по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».