Сменила спортивки на платья: четырехкратная чемпионка Европы Марина преобразилась в шоу «Рогов в городе»

33-летняя краснодарка Марина Шаинова засветилась в программе Александра Рогова на СТС, где полностью изменила свой имидж. Имя девушки на слуху не только у жителей города, но и всей России. Это знаменитая спортсменка, награды ее не счесть. Первую медаль чемпиона кубанская тяжелоатлетка завоевала на первенстве Европы в Болгарии в 2005 году. После этого Шаинова еще трижды подтверждала это звание, став в итоге четырехкратной чемпионкой Европы. А еще она обладательница национального рекорда страны.

Марина занимается спортом с 8 лет.

Четыре года назад она завершила карьеру. Сейчас девушка работает тренером, танцует на пилоне и признается - серьёзные отношения у нее были только со спортом.

- Большую часть своей жизни я провела в спортивном костюме. Конечно, для меня это самая удобная одежда, в ней мне комфортно. Правда, моя лучшая подруга часто ругает меня, мол, не помнит уже, как я в платье выгляжу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Марина Шаинова. - И чтобы изменить мой образ, отправила заявку за меня! О том, что она заполнила анкету на мое имя, я узнала от представителей программы.

marina_shainova Несмотря на то, что Марина завершила карьеру, спорт все же не бросила!

Однако спортсменка отказываться не стала. В новом выпуске, который снимался в Краснодаре, именитый стилист Александр Рогов подберет яркие образы для участницы и поможет Марине выглядеть женственно и современно.

Заявку на участие в шоу отправила подруга Марины.

По традиции ведущий отправится к ней в гости, разберет гардероб, а после отправится в местные магазины.

- Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете, - говорит Александр Рогов. - Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу.

О том, какие наряды, прическу и макияж подберут команда, Марина пока держит в секрете. Но призналась - о своем участии ничуть не пожалела.

- То, как я сейчас выгляжу, мне очень нравится. Разочарований никаких не было, всю одежду, которую мне подарили, я с удовольствием ношу и вспоминаю рекомендации стилиста. Но, честно признаюсь, я была безумно рада знакомству с классными людьми, настоящими профессионалами. Они смогли создать атмосферу праздника, - добавляет Марина.

Выпуск с участием Марины Шаиновой можно увидеть на канале СТС в воскресенье, 8 марта, в 09:00.