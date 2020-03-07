2020-03-07T13:43:04+03:00
Общество

«Когда слова измеряются килограммами»: в Краснодаре пройдет книжный фестиваль

14 и 15 марта жителей и гостей города приглашают посетить проект
Виталий КАРНАУХ
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Организаторы надеются, что к ним приедут гости из разных регионов России.Организаторы надеются, что к ним приедут гости из разных регионов России.Фото: Архив "КП"
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Как стало известно «КП»-Кубань», в культурном пространстве «Нарния» пройдет первый Южный книжный фестиваль. Его организуют городские книжные магазины. На ярмарке будут представлены книги популярных книжных издательств. Инициаторы проекта уверяют, что можно будет приобрести произведения современной отечественной и зарубежной прозы по низким ценам.

Кроме этого, в рамках фестиваля пройдут дискуссии о развитии книжной культуры, американском постмодерне и городах будущего. Перед участниками выступят автор книг «Почти два килограмма слов» и «Центр тяжести» Алексей Поляринов и блогер Лера Мартьянова. Гостями фестиваля станут культуролог Алексей Верзунов, издатель Максим Гавронов, продавец питерского независимого книжного магазина Дмитрий Хряпов и редактор портала «Такие дела» Сергей Карпов.

Организаторы надеются, что к ним приедут гости из разных регионов РоссииСтаврополя, Ростова-на-Дону, а также с городов Кубани. Предварительно, по их подсчетам, мероприятие посетят больше тысячи человек.

Фестиваль состоится в культурном пространстве «Нарния» на улице Красноармейской, 66. Начало в 10:00, программа будет завершаться в 20:00. Вход свободный

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Однако не все краснодарцы разделяют радость события. К примеру, председатель регионального отделения Союза писателей России Светлана Макарова-Гриценко подходит к подобным книжным ярмаркам критически.

- Меня настораживает, когда слова измеряются килограммами. Уж больно похоже на продажу картошки в овощном магазине. У меня большое сомнение, могут ли книги, предлагаемые читателям, называться русской литературой, имеют ли к ней отношение. Приглашения на фестиваль краевая писательская организация не получала, - рассказала председатель «КП»-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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