Теплая зима на Кубани: гибели посевов избежали!

Прошедшая зима радовала новых кубанцев и городских жителей. А вот фермеры в некотором напряжении – уж больно засушливые и теплые были месяцы.

- Ни дождя, ни снега, поля простояли сухими. И вот на тебе результат - ростки вялые, зелень растет неохотно. То, что урожай будет низким, это уже гарантировано, - фермер из Тимашевска Владимир Пономаренко явно расстроен. - Не был осадков в определенные сроки, пшеница до сих пор не распустилась. Чтобы сохранить, к старым дедовским методам возвращаемся. Озимые слабые, надо верхний слой взрыхлять, поддерживать растения, помогать им.

Как говорят специалисты, при замерзании у земли улучшается проходимость воздуха вглубь, под снегом происходит ускоренное разложение пожнивных остатков. А если этого нет, то значит, что растения необходимо будет искусственно подкармливать.

Однако в минсельхозе края уже проанализировали последствия зимы. И смотрят на ситуацию более оптимистично.

- Состояние посевов озимых колосовых культур оценивается как хорошее. Агрометеорологические условия были благоприятными для перезимовки озимых культур. Гибель озимых в крае не отмечена, - пояснили «КП»-Кубань» в ведомстве.

Сейчас в Краснодарском крае идет сев ранних яровых культур - пшеницы, ячменя, овса, зернового гороха и многолетних трав. Сев идет немного с опережением к прошлому году. По оперативной информации, ранними яровыми уже засеяно около 100 тысяч гектаров. Также продолжается весенняя подкормка, в некоторых садоводческих хозяйствах началась закладка молодых садов. А уж на состоянии плодовых и ягодных насаждений тёплая зима не отразилась никак.

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При краевом Минсельхозе работает «горячая линия», аграриев координируют по вопросам, связанным с обеспечением ГСМ, семенами, минудобрениями, средствами защиты растений и другими ресурсами, необходимыми для качественного и своевременного проведения сезонных полевых работ. Телефон: 8 (861) 214-25-61, 8 (861) 214-25-49.