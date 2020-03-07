Сгорают целые плантации камышей и животные: из-за аномального потепления на Кубани увеличилось количество пожаров

Не смогла зима напугать кубанцев своими холодами и морозами, уступив место солнцу и теплу. Поэтому не удивительно, что уже в начале марта на Кубани столбики термометров в разных районах края достигают 20-25 градусов со знаком плюс. Радоваться этому приходится, однако с приходом тепла увеличилось и количество пожаров.

Например, в плавнях Темрюкского района пару дней назад загорелись камыши, площадь возгорания за считанные часы возросла до 1000 кв.м. Потушить горение удалось лишь через сутки, применяя силы личного состава МЧС России, а также муниципальные пожарные службы. Не обошлось и без использования вертолета. Степень риска в этот период велика, поэтому пожарные просят соблюдать элементарные меры безопасности.

Горит камыш в Тимашевском районе.

6 марта в станице Новокорсунской, что в Тимашевском районе, также горел камыш на площади более 200 кв.м. Силы МЧС не привлекались. За горением следили местные жители, угрозы распространения огня на жилой сектор не было.

- Скорее всего, кто-то просто на просто решил сжечь свой мусор, горящий кусок отлетел в сторону и огонь понесся по всей территории бывшего озера, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань», прибывшему на место ЧП, глава поселения Вадим Резников. – Раньше здесь была вода, а лет десять назад она высохла, теперь растет камыш. Будем выяснять, кто занимается палом, это опасно. Хорошо, что ветра не было.

За час полностью выгорела территория бывшего озера. В тлеющих камышах были слышны крики фазанов и другой живности. Именно поэтому стоит аккуратнее обращаться с огнем в местах, где много сухой растительности, иначе беда может коснуться каждого, кто живет рядом с такой территорией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="856" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/765203" frameborder="0"></iframe> Заместитель начальника ГУ МЧС России региона Алексей Мельников.Видео: пресс-служба ГУ МЧС

Если пламя подобралось к вашему участку близко:

- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам помощь. Также уведите в безопасное место домашних животных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.