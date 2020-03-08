2020-03-08T23:31:28+03:00
Происшествия

В Сочи мужчины в платьях и на каблуках подрались с охранниками торгового центра

Массовую потасовку посетители сняли на видео
Галина КОПЫЛОВА
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По данному факту проводится проверкаПо данному факту проводится проверка
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Инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных центров Сочи накануне Международного женского дня. Возле одного из магазинов мужчины, которые были одеты в черные платья, стали выяснять отношения с охранниками. Конфликт посетители ТЦ сняли на мобильник и выложили в соцсети.

Дамы с щетиной устроили массовую драку.

На кадрах видно, как мужчины в платьях и на каблуках сначала агрессивно ведут себя с охраняющими безопасность сотрудниками ТЦ, а потом и вовсе затевают драку. Прохожим остановить потасовку не удалось. Поэтому на помощь пришлось вызвать полицейских, которые и успокоили дебоширов.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

- По факту конфликта в торговом центре между мужчинами, одетыми в женские платья, и охраной проводится проверка. Участники драки были задержаны, их личности установлены. Все они доставлены в отдел полиции центрального округа УМВД по городу Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Комсомолка» выяснила, что переодетыми мужчинами оказались двое жителей города Краснодара. Женские вещи они надели на себя в примерочной, а после хотели прогуляться в них по торговому центру. Но охранники не разрешили выйти из магазина, не оплатив покупку. В результате и завязался конфликт, переросший в драку.

В настоящее время все украденные вещи изъяты. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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