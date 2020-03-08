В Сочи мужчины в платьях и на каблуках подрались с охранниками торгового центра
Инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных центров Сочи накануне Международного женского дня. Возле одного из магазинов мужчины, которые были одеты в черные платья, стали выяснять отношения с охранниками. Конфликт посетители ТЦ сняли на мобильник и выложили в соцсети.
Дамы с щетиной устроили массовую драку.
На кадрах видно, как мужчины в платьях и на каблуках сначала агрессивно ведут себя с охраняющими безопасность сотрудниками ТЦ, а потом и вовсе затевают драку. Прохожим остановить потасовку не удалось. Поэтому на помощь пришлось вызвать полицейских, которые и успокоили дебоширов.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
- По факту конфликта в торговом центре между мужчинами, одетыми в женские платья, и охраной проводится проверка. Участники драки были задержаны, их личности установлены. Все они доставлены в отдел полиции центрального округа УМВД по городу Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Комсомолка» выяснила, что переодетыми мужчинами оказались двое жителей города Краснодара. Женские вещи они надели на себя в примерочной, а после хотели прогуляться в них по торговому центру. Но охранники не разрешили выйти из магазина, не оплатив покупку. В результате и завязался конфликт, переросший в драку.
В настоящее время все украденные вещи изъяты. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству.
ИСТОЧНИК KP.RU