Поисковики установили личность стрелка штурмовика, обнаруженного в море у Новороссийска

Не один месяц специалисты краевой поисковой организации «Кубанский плацдарм» и ассоциации «Кубаньпоиск» провели в архивах. Дни напролет они шерстили документы, чтобы узнать имя героя, погибшего во время Великой Отечественной войны. И, наконец, им улыбнулась удача.

Самолет, сбитый в далеких сороковых, поисковики нашли еще в августе 2019 года в акватории Черного моря. Обнаружили его во время погружения у побережья между поселками Дюрсо и Сухая Щель.

Видео экспедиции водолазов со дна Черного моря.

- Крылатая машина без хвостовой части, перевернутая вверх шасси, находилась на глубине 15 метров, - говорят в ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Водолазы во время многочисленных погружений с трудом, но все же смогли определить номерные детали самолета - «АМ 38Ф № 242329». Именно эти данные и помогли узнать более подробную информацию о штурмовике и его экипаже.

У самолета не обнаружили хвостовой части. Фото: kubpoisk.ru

Как оказалось, Ил-2 принадлежал 8 гвардейский штурмовой авиационный полк ВВС ЧФ, который, по всей видимости, базировался в Геленджике.

- Он был сбит немецкой зенитной артиллерией 21 сентября 1943 года при выполнении задания по нанесению бомбово-штурмового удара по живой силе и технике противника, - добавляют поисковики. - Мы знаем, что пилот штурмовика катапультировался, его фамилия, к сожалению, в документах не указана.

Карта поисковиков - именно здесь обнаружили сбитый самолет. Фото: kubpoisk.ru

Однако погибшим в составе экипажа самолета числится стрелок, младший сержант Приймак Яков Андреевич, уроженец села Гоничи, Житомирской области Украинской ССР. Ему было 23 года.

Его останки в кабине не обнаружены. Однако в ближайшее время самолет собираются поднять со дна Черного моря.