Погода в Краснодарском крае 9-10 марта: на Кубани потеплеет до +27 градусов

Лето приходит на Кубань. Несмотря на то, что только начало марта, ближайшая неделя отметится температурами в основном выше 20 градусов. Теплынь, как говорят синоптики, установилась благодаря обширному антициклону, который расположился на большой территории страны. И если для жителей Москвы и Санкт-Петербурга такие отметки в новинку, то в Краснодарском крае такая погода привычна.

Итак, в понедельник, 9 марта, в регионе будет ясно, днем воздух прогреется до +18…+23°, в центральной части края до +26. Ветер восточный 4-9 метров в секунду.

- На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань»в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +15…+20°, по югу до +23°.

А вот во вторник, 10 марта, метеорологи не исключают, что возможны температурные рекорды. В кубанской столице ночью +14 градусов, а днем отметки на столбиках термометов поднимутся (!) до +27. Осадков не ожидается.

По краю температура ночью ниже +5 градусов не опустится. Днем ожидается +18-21°. В центральной части региона прогнозируют +26°.

- На Черноморском побережье по югу местами дождь, - говорят синоптики. - Ветер юго-восточный и южный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью - 11-13° тепла, днем +20°, местами по югу до +23°.

Но уже со среды, 11 марта, на Кубани слегка похолодает. Вместо привычных 20-градусных отметок мы увидим +16-18 градусов. Так что постарайтесь провести теплые деньки так, чтобы не было мучительно больно за то, что проторчали дома.