В Сочи обследовали место падения советского истребителя

Мало кто знает, что в Сочи в районе правого притока реки Шахе в ущелье Мафапэ в годы войны рухнул советский истребитель ЛаГГ-3. Летные характеристики этого самолета (максимальная скорость - 591 километров в час) позволяли на равных сражаться с немецкими истребителями. Известно, что ЛаГГ-3 66-ой серии участвовали в битве над Кубанью.

Самолет, найденный в Сочи, был в составе 246-го истребительного авиаполка. Истребителем управлял старший сержант Поздняков Константин Константинович. Он погиб в ноябре 1942 года - был сбит авиацией противника.

Фото: npsochi.ru

Местные краеведы рассказывают, что, когда советский самолет вел воздушный бой с немецкими истребителями, за ним с земли наблюдали жители аула Большой Кичмай. После того, как самолет загорелся и упал, учитель физкультуры местной школы с группой учеников, выдвинулся в район падения.

- Дойдя до него, они увидели на склоне левого берега ручья Мафапэ зацепившегося стропами и висящего на кронах деревьев летчика, - говорят в Сочинском нацпарке. - Им удалось освободить его из ловушки и спустить на землю.

Фото: npsochi.ru

Во время недавней экспедиции удалось установить место удара - там было большое количество фрагментов самолета. Не смотря на то, что прошло больше 70 лет, обломки хорошо сохранились. Поисковикам удалось найти и небольшие кусочки кожи, резину, а также электропроводку с оплеткой - они дошли до нас практически в идеальном состоянии.

В скором времени здесь хотят установить мемориал.

- Во время обследования было определено несколько мест, где возможно установить памятные знаки или обелиски, - рассказал представитель местного отделения «Российского военно-исторического общества» Руслан Бердиев. - Одно из них находится на склоне, в 10 метрах от места падения. Второе - на более доступной открытой площадке неподалеку от дороги, ведущей в район 33 водопадов аула Большой Кичмай.