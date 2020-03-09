2020-03-09T18:16:56+03:00
Общество

Расписание электрички Ростов - Краснодар временно изменится

С 18 марта по 8 апреля железнодорожники будут ремонтировать пути на перегоне Васильево-Петровская - Орловка-Кубанская
Виталий КАРНАУХ
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Расписание электрички Ростов - Краснодар временно изменится.Виталий КАРНАУХ

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Об измененном графике движения электрички, следующей по направлению РостовКраснодар, сообщила пресс-служба СКЖД.

Отмечается, что поезд №6286 (Староминская-Тимашевская – Орловка-Кубанская) отправится со станции Староминская-Тимашевская на 47 минут раньше обычного – в 15:39.

Электропоезд под №6186/6185 (Орловка-Кубанская – Ростов) отправится также на 47 минут ранее – в 16:06.

Поезд №6228 (Тимашевская – Орловка-Кубанская) будет уходить со станции на полтора часа позже – в 19:17.

Пригородный электропоезд №6266/6265 (Орловка-Кубанская – Ростов) будет уходить со станции Орловка-Кубанская позже привычного расписания на 53 минуты – в 21:23.

Также изменится расписание некоторых пригородных поездов.

Так, поезд №6282 (Староминская-Тимашевская – Орловка-Кубанская) отправится в 4:51.

Поезд №6182 (Орловка-Кубанская – Ростов) в период ремонта перегона будет уходить со станции раньше – в 5:17.

Электропоезд №6172/6171 (Ростов – Орловка-Кубанская) отправится из Ростова в 8:17, это на 11 минут раньше штатного расписания.

Электричка №6702 (Краснодар-1 – Тимашевская) Краснодар покинет на 55 минут позже обычного – в 10:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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