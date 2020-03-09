Расписание электрички Ростов - Краснодар временно изменится
Расписание электрички Ростов - Краснодар временно изменится.Виталий КАРНАУХ
Об измененном графике движения электрички, следующей по направлению Ростов – Краснодар, сообщила пресс-служба СКЖД.
Отмечается, что поезд №6286 (Староминская-Тимашевская – Орловка-Кубанская) отправится со станции Староминская-Тимашевская на 47 минут раньше обычного – в 15:39.
Электропоезд под №6186/6185 (Орловка-Кубанская – Ростов) отправится также на 47 минут ранее – в 16:06.
Поезд №6228 (Тимашевская – Орловка-Кубанская) будет уходить со станции на полтора часа позже – в 19:17.
Пригородный электропоезд №6266/6265 (Орловка-Кубанская – Ростов) будет уходить со станции Орловка-Кубанская позже привычного расписания на 53 минуты – в 21:23.
Также изменится расписание некоторых пригородных поездов.
Так, поезд №6282 (Староминская-Тимашевская – Орловка-Кубанская) отправится в 4:51.
Поезд №6182 (Орловка-Кубанская – Ростов) в период ремонта перегона будет уходить со станции раньше – в 5:17.
Электропоезд №6172/6171 (Ростов – Орловка-Кубанская) отправится из Ростова в 8:17, это на 11 минут раньше штатного расписания.
Электричка №6702 (Краснодар-1 – Тимашевская) Краснодар покинет на 55 минут позже обычного – в 10:15.
ИСТОЧНИК KP.RU