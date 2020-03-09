Обидное поражение: «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в матче Единой лиги

Главный матч весны – именно так называли в Краснодаре встречу «Локомотива-Кубани» и ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Команды соседствуют в турнирной таблице и ведут борьбу за второе место, впрочем, дополнительных интриг не нужно было изобретать – «армейцы» главный раздражитель для любого соперника в Европе.

В день игры в «Локо» объявили, что все билеты проданы. «Баскет-Холл» в этот выходной понедельник ждал аншлаг. На трибунах собрались 7304 зрителя, обеспечившие шумовую поддержку любимой команде.

СТАРТ ЗА «ЛОКО»

В первой четверти «железнодорожники» показали практически образцовую защиту, дав «армейцам» набрать всего 13 очков. И даже тайм-аут Димитриса Итудиса после точной трешки от Фридзона не смог серьезно изменить расклад сил. В атаке у «Локо» задавали тон Калниетис и О`Брайант, а перед сиреной четыре очка подряд набрал Каммингс и установил счет 19:13.

Он же вторую четверть начал с трехочкового и преимущество «Локо» достигло девяти очков. ЦСКА ответил легкими очками в проходах от Джеймса и Антонова, но тут же Каммингс после серии подборов в нападении снова забил из-за дуги.

В середине четверти вышедший со скамейки Алан Уильямс реализовал классную передачу Кузьминскаса, преимущество «Локо» впервые достигло «+10» (27:17), и Итудис использовал свой второй тайм-аут, пытаясь встряхнуть свою команду. Не лучший свой матч проводил лидер ЦСКА Кайл Хайнс, совершивший четыре из девяти командных потерь в первой половине. Его место занял Боломбой. Тренерское решение сработало – он реализовал дальний бросок, а начинания партнера поддержал Хэккетт. Их усилиями ЦСКА быстро сократил отставание до минимума (31:29) и свой тайм-аут на этот раз взял Евгений Пашутин.

«Локо» стал агрессивнее играть в защите, а фееричный отрезок выдал Виталий Фридзон, сорвав овации переполненного «Баскет-Холла» целой серией удачных действий. Очки же набирал у хозяев площадки Кузьминскас, сначала реализовав два штрафных, а затем отправив в цель трудовой мяч. Последняя атака в первой половине матча осталась за ЦСКА. «Армейцы» сумели выжать из нее максимум – Джеймс забил из-за дуги практически с сиреной, установив счет 35:32.

ЦСКА В ИГРЕ

После перерыва «Локо» продолжил играть по-хозяйски. Литовцы Калниетис и Кузьминскас продолжили наращивать отрыв «красно-зеленых», Хиллиард ответил «трешкой». Через пару минут очередной его дальний бросок снова помог ЦСКА сократить отставание до «-4» (48:44). Тренер краснодарцев Евгений Пашутин не стал ждать и, после серии потерь в защите, взял минуту на разговор с подопечными.

Погоня «армейцев» продолжилась, и после дальнего попадания Ухова счет впервые за долгое время стал равным – 51:51. Героем следующего отрезка стал Уилл Каммингс, который терзал оборону ЦСКА проходами и заставлял соперников фолить. Стараниями американца «Локо» повел 56:51. Последнее слово в этой четверти снова осталось за гостями – 56:53. «Баскет-Холл» кипел в предвкушении развязки этой битвы.

ВНЕЗАПНЫЕ ТРУДНОСТИ

Ильницкий начал с трешки, заставив трибуны взорваться овациями , и снова «+6» для хозяев. Правда, на горизонте возникла проблема с фолами. За полторы минуты «Локо» четырежды нарушил правила, а Алан Уильямс до конца матча сел на скамейку за пять персональных замечаний. Трешка Ухова приблизила ЦСКА вплотную к «Локо» - 59:58. Хайнс собирал очки с линии штрафной, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет. В середине четвертой четверти ЦСКА все же вышел вперед, защита перестала успевать за Хайнсом, а в атаке действия «Локо» рассыпались. Джеймс забил со средней, и срочный тайм-аут Пашутина при счете 63:69. Ко всем внезапно появившимся бедам добавилась травма Каммингса, который не смог самостоятельно покинуть площадку.

ЦСКА же почувствовал запах победы, Джеймс сделал преимущество армейцев девятиочковым. Кузьминскас тут же ответил важнейшим попаданием, Итудис взял тайм-аут, чтобы рассказать своей команде, как сохранить преимущество.

Хэккетт мог закончить все, реализовав штрафные при счете 66:72 за минуту до сирены, но «армеец» дважды промахнулся, а Калниетис вернул «Локо» в игру – 69:72. Очередной тайм-аут греческого тренера ЦСКА. После этого Джеймс сумел поймать Ивлева на дриблинге и стал на линию штрафных, оставалось 29.3 секунды. Фридзон быстро ответил попаданием после прохода.

«Локомотиву» ничего не оставалось, кроме быстрого фола. Войтманн попал один из двух – 71:75, а «красно-зеленые» не смогли реализовать свою атаку.

Как итог – обидное поражение от ЦСКА со счетом 77:71. «Армейцы» смогли выйти вперед только в заключительно четверти, но развили успех и не подпустили «Локо». Калниетис и Каммингс набрали по 17 очков, у ЦСКА 16 баллов на счету Джеймса.

«Локо» сохранил за собой третью строчку в Единой лиге, но подпустил казанский УНИКС. Следующий домашний матч «Локомотив-Кубань» проведет после выездной серии 12 апреля. Соперник – «Астана».