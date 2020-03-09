2020-03-09T17:19:14+03:00
Общество

Тимашевские активисты открыли велосезон-2020

Любители преодолели первые за год 20 км
Виталий КАРНАУХ
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Каждый раз едут как минимум 15-20 человек.Каждый раз едут как минимум 15-20 человек.
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Выезжают на велопробеги жители Тимашевска еще с прошлого года. Организатором инициативы, ставшей впоследствии традиционной, стал Молодежный комплексный центр.

- Первый крупный велозабег мы совершили 25 мая 2019-го, - рассказывает «КП»-Кубань» директор Центра Денис Косых. – И дальше практически еженедельно выезжали, если погода позволяла. Почему решили организовать именно этот проект? Потому, что он объединяет наших жителей.

Участники первого заезда в 2020 году преодолели 20 километров.

Участники первого заезда в 2020 году преодолели 20 километров.

По словам Дениса, в прокатках на десятки километров участвуют как молодежь, так и пенсионеры. За год активисты разработали пять маршрутов.

- Самое главное – это то, что по автомобильным дорогам мы не ездим, не подвергаем опасности участников. Из города выезжаем в поля и катаемся там, вдоль реки Кирпили. Открываются неимоверные пейзажи, с холмов виден весь город – все его микрорайоны и многоэтажные высотки, - продолжает Денис Косых.

Велосипедисты по автомобильным дорогам не ездят.

Велосипедисты по автомобильным дорогам не ездят.

Возможно, именно поэтому принять участие в велосипедных выездах за город стремятся как можно больше тимашевцев. Нередко в длинной колонне движущихся велосипедистов можно встретить и мэра города Николая Панина. Он, как и многие другие, старается не пропускать подобные мероприятия.

- Это здорово, когда есть возможность проехать не на машине и не по асфальтной дороге, а на велосипеде по нашим просторам. Особенно весной, когда все поля и посадки становятся зелеными, когда солнце все чаще светит, слышно пение птиц. Да и нашим людям хочется показать, какая красота нас окружает, - поделился впечатлениями с корреспондентом «КП»-Кубань» глава Тимашевска Николай Панин.

В велозабегах принимает участие и мэр Тимашевска Николай Панин.

В велозабегах принимает участие и мэр Тимашевска Николай Панин.

Кстати, за сезон прошлого года велосипедисты проехали в общей сложности 750 километров. Это, считай, до Воронежа добрались. На этот год у Дениса Косых планы серьезные: побить рекорд и нарастить масштаб велодвижения.

Перед любителями велосипедной езды открываются неимоверные пейзажи. Фото: Виталий КАРНАУХ

Перед любителями велосипедной езды открываются неимоверные пейзажи.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Каждый раз с нами едут как минимум 15-20 человек, есть новички, а есть и постоянные участники. Длина первого в этом году велопробега составила почти 20 километров, - заключил директор МКЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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