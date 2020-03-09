«Где мои 5 миллионов?»: в Сочи женщина заявила в полицию на экс-любовника, требующего у нее вернуть долг

Сочинские полицейские сейчас разбираются в бытовом скандале. Заявления они получили от 40-летней Екатерины Прохоровой (имя и фамилия изменены - Авт.), которая пожаловалась на своего 54-летнего бывшего любовника Андрея Катасонова (имя и фамилия изменены - Авт.), проживающего в Саранске. По словам женщины, он требует с нее долг, которого на самом деле не существует. Экс-возлюбленную мужчина донимает бесконечными звонками, что очень не нравится Екатерине.

- Он требует с меня 5 миллионов 100 тысяч рублей, - рассказывала в отделе полиции Екатерина. - Крупную сумму денег якобы я занимала у него в 2011 году, когда мы были еще в отношениях. Но на самом деле это неправда.

Женщина, которая воспитывает двоих детей, попросила разобраться с бывшим сожителем полицейских.

В качестве аргументов мужчина приводит тот факт, что якобы такую сумму он потратил на свою возлюбленную, когда встречался с ней.

Правоохранители начали проверку. И выясняют, кто же из сожителей прав.

Сама Екатерина, которая работает ревматологом в одной из сочинских клиник, надеется, что бывший сожитель образумится. Стоит сказать, женщина воспитывает двоих детей - у нее есть 19-летняя дочь от первого брака и 14-летний сын от Андрея.

Правда, как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина сейчас по уши в долгах. Согласно базе данных исполнительных производств судебных приставов, на Андрее висит порядка 29 задолженностей. Он просрочил несколько кредитов, игнорирует налоговую, забыл про детей, которым должен алименты. О том, когда в последний раз платил за газ, тепло и электроэнергию, и сказать сложно. В итоге набежала кругленькая сумма - порядка полумиллиона рублей. Быть может, с помощью бывшей сожительницы он пытается решить свои финансовые проблемы.