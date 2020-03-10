2020-03-10T11:34:13+03:00
Общество

В Краснодар прибудет древний мраморный ковчег со Святынями Христовыми из Италии

А еще в храм доставят аналойный Крест-Мощевик из Израиля
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Святыни будут выставлены в центре храма.Святыни будут выставлены в центре храма.
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В четверг, 19 марта, на Кубань для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшие христианские святыни. В Краснодар доставят древний мраморный ковчег со Святынями Христовыми (частицами Креста Господня/Тернового Венца и таблички «Титла» - INЦI) из Израиля, а также аналойный Крест-Мощевик со Святынями Христовыми из Италии.

- В кресте находятся частицы Хитона и Плащаницы Господних, 11 апостолов и 14 святых Православной Церкви, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель храма, отец Даниил Коровяков. - В числе святых мощей на Кресте находятся частицы свв. Екатерины и Варвары, св. Пантелеимона Целителя, св. Христофора, св. Маргариты, св. Дионисия и иных святых.

Расположение святынь.

Расположение святынь.

Святыни прибывают в 16:45 в храм в честь блаженной Матроны Московской на улице Бискайская, 1/1. У ковчега и креста смогут помолиться жители Краснодара, края и соседних регионов.

- Выставлены святыни будут по центру храма с 19 по 22 марта включительно, то есть четыре дня. Приложиться к ним можно ежедневно с 07:00 до 20:00, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» отец Даниил Коровяков. - С собой прихожане могут взять домашние иконки, приложить можно будет и нательный крестик. Но самое главное - взять с собой веру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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