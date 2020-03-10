2020-03-10T13:08:45+03:00
Общество

На Кубани к концу недели ожидается похолодание

Столбики термометров опустятся всего на несколько градусов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани к концу недели ожидается похолоданиеНа Кубани к концу недели ожидается похолоданиеФото: Александра ПОДУШКО
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Завтра в Краснодарском крае существенных осадков не ожидается, а вот 12 марта местами пройдет небольшой дождь. В этот период ожидается южный ветер с переходом на западный, в отдельных районах порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

- На Черноморском побережье в среду и четверг в Туапсинском районе местами дождь. Ветер южный и юго-западный 12-14 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем до +17, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

В пятницу в регионе также будет тепло и осадков не ожидается. А вот в субботу, по данным Яндекс.Погоды, температура опустится на несколько градусов. 14 марта днем будет до 16 градусов тепла, ночью - +5…+8. 15 марта станет значительно прохладнее, ожидается до +12 градусов.

В Краснодаре также ожидаются температурные качели. Уже завтра столбики термометров покажут +16 градусов, в четверг до +15. В пятницу потеплеет до 20 градусов, но будет пасмурно, хоть и без осадков. А вот в выходные снова температура опустится на несколько градусов. 14 марта днем ожидается до +16 тепла, а в воскресенье до +11. Будет пасмурно, но без дождя и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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