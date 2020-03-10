2020-03-10T13:34:08+03:00
Карта Кубани

В лесу под Новороссийском нашли останки человека

Сохранились документы и одежда [фото]
Виталий КАРНАУХ
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Останки нашли местные туристы.Останки нашли местные туристы.
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8 марта местные жители прогуливались по лесному массиву юго-западного района Новороссийска. Там, на окраине города, находится заброшенное здание недостроенного военного госпиталя, много лет манящее всякого любителя приключений. В нескольких сотнях метров от постройки туристы нашли спрятанный под листвой, оставшейся с осени, человеческий скелет и одежду. За время, которое мертвый человек пролежал в этом месте, его плоть успела сгнить. Очевидцы сообщили о страшной находке в полицию, правоохранители передали дело в Следственный комитет.

Мужчина пропал 21 февраля 2018 года.

Мужчина пропал 21 февраля 2018 года.

Приехавшие в место находки следователи в вещах погибшего нашли некоторые документы и банковскую карту на имя Константина Я. Мужчине в данный момент было бы 40 лет, жил в Новороссийске. 21 февраля 2018 года он пропал без вести. Скорее всего, место у заброшенного госпиталя для сведения счетов с жизнью он выбрал не случайно – малолюдно, тихо. Рядом с останками следователи-криминалисты обнаружили висящий на дереве электрический шнур.

Рядом с останками на дереве висел электрический шнур.

Рядом с останками на дереве висел электрический шнур.

Как выяснила «КП»-Кубань», в октябре 2014-го Константин Я. привлекался к административной ответственности за употребление наркотического вещества. Тогда в суде мужчина вину признал и был арестован на пять суток. В момент смерти, по словам следователей, он, возможно, также находился в состоянии наркотического опьянения. В тот февральский день, когда Константин исчез, он с двумя товарищами путем внутривенных инъекций вводил в организм наркотики.

В сохранившейся одежде были обнаружены документы погибшего.

В сохранившейся одежде были обнаружены документы погибшего.

- По факту обнаружения скелетированных останков проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировал корреспонденту «КП»-Кубань» старший следователь-криминалист СУ СКР по краю Эдуард Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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