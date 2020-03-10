В Каневской фермер высыпал отравленную пшеницу прямо в реку

Настоящую гражданскую активность проявил 43-летний Александр Б. из станицы Челбасской, что в Каневском районе. Несколько дней назад он обнаружил возле берега реки Челбасски работающий трактор. А тракторист в это время высыпал ковшом в реку кучу зерна… красного цвета. Александр, будучи человеком сельским, сразу смекнул, что пшеница отравлена. Вызвал на место происшествия участкового и даже остался его дожидаться.

- Он рассказал, что местный предприниматель хотел отравить дикую водоплавающую птицу, которая ест рыбу, хотя водоем не является частной собственностью, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/765592" frameborder="0"></iframe> На Кубани фермер высыпал в реку отравленную пшеницу.

Но одним заявлением на злоумышленника Александр не ограничился. Спустя два часа он написал еще одно: на бездействия сотрудника полиции. По его словам, участковый позволил убрать часть зерна до прибытия следственно-оперативной группы, а после – кучу так и не изъяли из воды.

Кроме того, во втором заявлении очевидец указал, что отец полицейского, по его мнению, близкий друг того самого фермера. Поэтому объективная проверка участковым по данному правонарушению невозможна. Заявление участковый не принял, но и это не остановило станичника. Он пошел прямиком в дежурную часть районного УВД.

В пресс-службе МВД России по краю информацию о произошедшем подтвердили.

- Материал зарегистрирован, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее решение, - прокомментировали «КП»-Кубань» в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/765593" frameborder="0"></iframe> Злоумышленник все же добился своего – в водоеме начали гибнуть птицы.

Кстати, в пресс-службе района корреспонденту «КП»-Кубань» подтвердили, что указанный в заявлении предприниматель действительно занимается выращиванием зерновых культур. И не удивительно тогда, откуда появился тракторист с таким количеством отравленной пшеницы.

Стоит отметить, что злоумышленник все же добился своего – в водоеме начали гибнуть птицы. Так, на днях заявитель Александр Б. сообщил в соцсетях о том, что нашел мертвого лебедя.