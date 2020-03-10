Крымская весна 2020 в Краснодаре: полная программа мероприятий

Крым и Севастополь отмечают шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией. В честь этого события каждый год в разных городах страны устраиваются праздничные мероприятия. В кубанской столице запланирован большой фестиваль - Крымская весна 2020 в Краснодаре пройдет с 14 по 22 марта. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала полную программу мероприятий.

- Жителей и гостей кубанской столицы ждет насыщенная развлекательная программа с мастер-классами, уличным театром, спортивными играми и народными забавами, - говорят «КП» - Кубань» в администрации города.

КОНКРЕТНО

Основные мероприятия пройдут в воскресенье, 15 марта в Краснодаре.

Торжественное открытие на Пушкинской площади состоится в 10:00. А ровно в полдень откроется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Она продлится до самого вечера.

С 10:00 до 20:00 будет работать ярмарка «Крымская весна», в это же время желающие смогут посетить гастрономический фестиваль. А с 12:00 до 17:00 заработает ярмарка туристических путевок, презентация Всероссийского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

- Гости праздника смогут приобрести продукты и сувениры из Крыма, попробовать блюда, приготовленные по рецептам жителей полуострова, - рассказывают в администрации региона. - Кроме того, в рамках фестиваля планируется презентация туристических возможностей Крыма.

В 15:00 на Пушкинской площади начнется большой праздничный концерт. На сцене выступят творческие коллективы Кубани. Вечером небо озарит фейерверк. Начало огненного шоу в 20:00.

А любители активного образа жизни могут посетить Главную городскую площадь. Там им предложат стать участниками спортивных состязаний и сдать нормы ГТО. Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 16:00.

На площади проведут общегородскую зарядку, турнир по стритболу, и мини-футболу, эстафеты, выполнение нормативов ГТО, показательные выступления по пауэрлифтингу.

Напомним, в прошлом году фестиваль собрал более 25 тысяч человек. О том, как прошли празднования годовщины присоединения Крыма в Краснодаре в 2019 году, читайте здесь.

СПРАВКА «КП»

18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году территория полуострова с расположенными на ней Республикой и городом Севастополем официально вошла в состав Российской Федерации. Уже на протяжении нескольких лет в памятную дату во всех городах проходят праздничные мероприятия.