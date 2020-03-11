«Она просто забыла про сына!»: в Новороссийске лишили родительских прав мать мальчика, который три дня просидел в квартире взаперти
Этот случай произошел в конце сентября 2019 года в Новороссийске. Педагог одной из местных школ заметила, что 7-летний первоклассник Андрей Г. (имя изменено - Авт.) три дня подряд пропускает занятия. При этом звонка от родителей о том, что мальчик заболел, не было.
Бдительность учительницы помогла спасти ребенка.
- В дежурную часть поступил звонок из учебного заведения. Для проверки информации по месту проживания в Восточный район города выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Подойдя к двери квартиры, правоохранители стали звонить в дверь. Но открывать никто не торопился. Тогда они стали звать хозяев, но выяснилось, что дома находится только мальчик и взрослых рядом с ним нет. Более того, открыть дверь он не может - она заперта.
Освободить ребенка помогли спасатели - они вскрыли замок и открыли дверь. Полицейские смогли войти внутрь, где на кровати сидел испуганный ребенок. В «заточении» Андрей провел трое суток.
Пока сотрудники ПДН искали нерадивую мать, оказалось, что она одна воспитывает двух детей - семи и трех лет.
- Женщина злоупотребляет алкоголем, из-за чего не раз привлекалась к административной ответственности, - говорил начальник управления по делам несовершеннолетних Новороссийска Евгений Титков. - Ее семья состояла на профилактическом учете.
Когда мать нашлась, оказалось, что о сыне женщина просто забыла. В пьяном виде она закрыла дверь квартиры и уехала к друзьям, оставив мальчика без продуктов. Младшего ребенка разыскали дома у родственницы.
После этого началась проверка и в итоге в отношении нерадивой матери завели уголовное дело.
- Женщину лишили родительских прав в отношении сына, - рассказала помощник прокурора Новороссийска Марина Вербицкая. - Как удалось узнать, со слов работников реабилитационного центра, в котором сейчас находится ребенок, совсем скоро у него появится новая семья.
ИСТОЧНИК KP.RU
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