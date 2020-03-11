2020-03-11T11:33:05+03:00
Общество

Вместе с теплом на Кубань пришли клещи

Роспотребнадзор уверяет: пока опасаться нечего
Виталий КАРНАУХ
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Специалисты все же рекомендуют в случае укуса обратиться к медикам за помощью.Специалисты все же рекомендуют в случае укуса обратиться к медикам за помощью.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Слишком теплые температуры на Кубани заставили не только рано распускаться цветы и деревья. Клещи, как оказалось, тоже активно принялись просыпаться от зимней спячки. Они уже успели не только облюбовать общественные места, но и заставить понервничать некоторых краснодарцев. Однако Роспотребнадзор пока успокаивает: в данный момент клещи не опасны, пик начнется в апреле месяце.

- В Краснодарском крае пик их активности начинается в апреле, так как у них наступает состояние полового созревания. Самка должна напиться крови, чтобы дать приплод. Поэтому сейчас, несмотря на такую теплу погоду, они всего лишь отходят от спячки, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

По ее словам, с начала года к медикам с укусами клещей обратились 22 человека, это на 14 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, все случаи были зарегистрированы у пациентов, подцепивших клещей в лесостепных зонах края, в городах Кубани ситуация пока стабильна. Кстати, за весь период прошлого года в больницы края обратились 4517 человек, из них 1893 – дети до 14 лет.

В прошлом году обработали почти три тысячи га. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В прошлом году обработали почти три тысячи га.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2019-м кубанские специалисты изучили на инфекции 7127 экземпляров клещей. Всего в ушедшем году обработали территорию в 2955 га, в том числе 1439,59 га на Черноморском побережье. Контроль качества акарицидных обработок, по словам Ирины Воронковой, проведен на 100% обработанной площади.

Меры профилактики

Чтобы не допустить укусов клещей при входах в лес, посадки, дачные участки, необходимо надевать одежду, обувь и головные уборы, предохраняющие от заползания клещей, обязательно проводить осмотр и взаимоосмотр всего тела после выхода из леса. Стоит пропитать одежду репеллентами и смазать рукава верхней одежды и концы брюк инсектицидами. С осторожностью следует приносить букеты лесных цветов домой, так как именно так клещи попадают в жилища, после прогулки необходимо обязательно осматривать домашних животных. Для пикника выбирайте место без травянистого покрова и зарослей, так как клещи не выносят прямых солнечных лучей, не используйте для подстилки свежескошенную траву.

Но, несмотря на то, что в период выхода из спячки клещи не опасны, специалисты все же рекомендуют в случае укуса обратиться к медикам за помощью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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