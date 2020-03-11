Кубань в огне: в крае горят десятки гектаров лесного фонда

В начале марта Краснодарский край охватили природные пожары. Способствовали распространению огня чрезвычайно теплые выходные, столбики термометров в первые дни весны поднимались до 27 градусов.

В Приазовской низменности горит сухой камыш в плавнях. Крупные пожары тушили в окрестностях Анапы, спасатели проводили ночные дежурства, чтобы не допустить угрозы для населенных пунктов.

Гость в студии: В 99% пожаров виноваты люди - Краснодар - 25.02.2020 00:00 00:00

Вечером 10 марта огонь охватил склоны гор близ Туапсе. Здесь пламя прошло 18,5 гектара земли, ликвидировать возгорание смогли только утром 11 марта. Были опасения, что огонь может добраться до нефтеперерабатывающего завода. Ситуацию в Туапсе взял на контроль губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Крупный пожар в Туапсинском районе Фото: instagram.com/kondratyevvi/

- Все силы брошены на тушение пожара. Уже удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых домов, угрозы для НПЗ нет. Прошу жителей соблюдать меры противопожарной безопасности, - обратился глава региона.

В 10:55 крупный пожар в Туапсе ликвидировали. Тем не менее, специалисты говорят о тревожной ситуации практически на всей территории региона. В 24 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, который категорически запрещает использование открытого огня.

Пожары в Краснодарском крае Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- По состоянию на 12 часов 11 марта на территории Краснодарского края действует 2 природных пожара – в Туапсинском районе близ аула Псебе, в Лазаревском районе близ села Зубова Щель. Все пожары локализованы. В 19 муниципалитетах установлен 4 класс пожарной опасности. Сохраняют свое действие экстренные предупреждения по пожароопасности на территории края. В Главном управлении продолжается работа оперативного штаба, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России Никита Гавриляк.

По данным «Авиалесоохраны», 11 марта более половины природных пожаров в России приходились на Краснодарский край.

- На 0 часов 11 марта на территории Российской Федерации действует 8 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 72 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 40 га в Краснодарском крае, - говорится в сообщении учреждения.

Один пожар произошел на территории Сочинского национального парка, пройдя 1 га. На втором месте в стране по площади пожаров – соседняя Карачаево-Черкесия.

- С начала 2020 года на территории Краснодарского края произошло 151 возгорание сухой растительности и камыша. Наихудшая обстановка по количеству загораний сухой растительности сложилась на территориях Темрюкского района, города-курорта Анапа, Кущевского, Отрадненского и Мостовского районов, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Масштабы природных пожаров на Кубани можно увидеть на картах спутникового мониторинга Сканекс.

Карта пожаров в Краснодарском крае 11 марта 2020 года Фото: fires.ru

Жителей края предупреждают, что разведение костров на природе, в том числе и на дачных участках запрещено и может привести к печальным последствиям.

Во время особого противопожарного режима жителям запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем.

- За нарушение требований пожарной безопасности законодательством предусмотрена административная ответственность, а если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то ответственность возрастает. Сумма штрафа для юридических лиц может доходить до 500 тысяч рублей, - рассказали в администрации Приморско-Ахтарского района.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Добровольные пожарные Кубани напоминают, что костер нужно тушить, используя правило «трех П» - пролил, перемешал, проверил. Именно неправильно затушенные костры часто становятся причиной крупных пожаров.

- Не выбрасывайте окурки из машины, или просто находясь на природе. Не оставляйте после себя мусор, он не станет причиной пожара но хорошо способствует распространению огня, - сообщают добровольцы.

Если вы стали свидетелем природного пожара наберите 112, предоставив диспетчеру максимально конкретную информацию, по возможности с указанием направления ветра. Аналогичный звонок можно совершить в администрацию местного муниципалитета.

- Постарайтесь, по возможности, зафиксировать происходящее на фото или видео эти материалы могут понадобиться для составления заявлений. Запомните место ЧП по характерным признакам на местности. В идеале зафиксируйте координаты, используя функцию GPS в смартфоне или автомобильном навигаторе, - рекомендуют добровольные пожарные.

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