Сочи - Оренбург 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Перенесенный матч 18 тура Российской премьер-лиги Сочи – Оренбург состоится 11 марта на стадионе «Фишт». Команды должны были встретиться еще 1 декабря, но игру отложили из-за острой ротавирусной инфекции, которая сразила игроков «Сочи». Кстати, тогда Владимир Федотов тренировал «Оренбург», теперь же ему предстоит противостоять своей бывшей команде.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сочи - Оренбург 11 марта 2020.

Статистика личных встреч Сочи - Оренбург 11 марта 2020

История личных встреч соперников в Первенствах России насчитывает одну игру. В августе «Сочи» и «Оренбург» разошлись миром на Урале – 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Сочи – Оренбург 11 марта 2020

Букмекеры считают шансы на победу «Сочи» выше, чем соперника. Коэффициент на успех «барсов» - 2,05, на ничью – 3,3, а на победу «Оренбурга» - 3,8.

Прогноз на матч Сочи – Оренбург 11 марта 2020

Прогноз «КП» - победа «Сочи»

Время начала матча Сочи – Оренбург 11 марта 2020

Матч Сочи - Оренбург 11 марта 2020 года в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Сочи – Оренбург 11 марта 2020

Прямая видеотрансляция матча Сочи - Оренбург состоится 11 марта, она начнется в 19:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Сочи – Оренбург 11 марта 2020

Трансляция матча Сочи - Оренбург 11 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:15 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru