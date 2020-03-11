Сочи - Оренбург 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Перенесенный матч 18 тура Российской премьер-лиги Сочи – Оренбург состоится 11 марта на стадионе «Фишт». Команды должны были встретиться еще 1 декабря, но игру отложили из-за острой ротавирусной инфекции, которая сразила игроков «Сочи». Кстати, тогда Владимир Федотов тренировал «Оренбург», теперь же ему предстоит противостоять своей бывшей команде.
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сочи - Оренбург 11 марта 2020.
Статистика личных встреч Сочи - Оренбург 11 марта 2020
История личных встреч соперников в Первенствах России насчитывает одну игру. В августе «Сочи» и «Оренбург» разошлись миром на Урале – 1:1.
Прогнозы букмекеров на матч Сочи – Оренбург 11 марта 2020
Букмекеры считают шансы на победу «Сочи» выше, чем соперника. Коэффициент на успех «барсов» - 2,05, на ничью – 3,3, а на победу «Оренбурга» - 3,8.
Прогноз на матч Сочи – Оренбург 11 марта 2020
Прогноз «КП» - победа «Сочи»
Время начала матча Сочи – Оренбург 11 марта 2020
Матч Сочи - Оренбург 11 марта 2020 года в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Сочи – Оренбург 11 марта 2020
Прямая видеотрансляция матча Сочи - Оренбург состоится 11 марта, она начнется в 19:30 по московскому времени на Матч Премьер.
Трансляция матча Сочи – Оренбург 11 марта 2020
Трансляция матча Сочи - Оренбург 11 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:15 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru
Сочи - Оренбург 11 марта. Прямая трансляция матча 18 тура РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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