В Сочи летом туристов встретит обновленная Привокзальная площадь

В Сочи началась масштабная реконструкция Привокзальной площади, которую планируется завершить к началу летнего курортного сезона. Работы стартовали с демонтажа досмотровых павильонов, построенных к Зимним Олимпийским играм 2014 года. Они не использовались в течение шести последних лет, но занимали сравнительно большую территорию.

Реконструкция Привокзальной площадиФото: Юлия БАРАНОВА

После сноса павильонов хватит места для обустройства зелёной зоны с лавочками и автомобильной парковки для личного транспорта на 130 мест.

- Один досмотровый павильон из четырёх останется – это определено законодательством. При этом нельзя забывать и об исторической значимости здания вокзала, поэтому сами конструкции нового павильона будут лёгкими, не закрывающими вид на фасад здания, - сообщила директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирина Горбачёва.

В пресс-службе мэрии курорта уточнили, что с просьбой об обновлении Привокзальной площади к главе города Алексею Копайгородскому местные жители обратились осенью 2019 года. Решение о демонтаже павильонов было принято на совещании с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

Горбачёва пояснила, что на площади после реконструкции будет упорядочена стоянка для такси.

- Мы отведем специальные места для такси, которые переместятся за здание автовокзала. Это связано с тем, что выход пассажиров как раз будет осуществляться со стороны автовокзала, - сказала она.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства обратила внимание и на изменения, которые коснуться схемы движения общественного транспорта в районе вокзала. На Привокзальной площади намечено восстановить третью посадочную платформу.

- Сейчас часть городских и пригородных маршрутов не имеет остановок у железнодорожного вокзала. Ближайшие остановочные пункты – «Сбербанк» и «Автовокзал». Это неудобно для пассажиров, ведь вокзал является основным транспортно-пересадочным узлом в городе. Поэтому, как только будут завершены работы по благоустройству площади, город сразу изменит схему движения общественного транспорта по улице Горького, - поделилась планами Горбачёва.

В музее истории города-курорта Сочи "КП"- Кубань" рассказали, что здание железнодорожного вокзала в Сочи было построено в 1952 году по проекту советского архитектора Алексея Душкина, автора проектов нескольких станций московского метрополитена.

Строительство вокзала началось в 1950 году и велось менее двух лет. Его стоимость составила 23 млн. рублей.

Фото из архива музея истории Сочи

Новый вокзал вместе с Привокзальной площадью вошел как единое целое в первый генеральный план реконструкции Сочи в середине прошлого века.