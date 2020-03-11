За тысячи мертвых птиц в кубанских полях виновные заплатят рублем

Почти 2300 голубей, 11 канюков, 3 совы, 3 сойки, 5 зайцев, 2 пустельги, один скворец и один курганник, занесенный в Красные книги страны и региона, - столько мертвых тушек представителей животного мира нашли охотники в начале года в полях у хутора Новоленинский, что в Тимашевском районе. Прокуратура совместно с минприроды региона провела проверку.

- Сумма причиненного ущерба составила 4 миллиона 302 тысячи рублей. В досудебном порядке в адрес землепользователя мы направили письмо о добровольной оплате, - пояснили корреспонденту «КП»-Кубань» в министерстве.

Погибли даже зайцы и енот-полоскун. Фото: Юлия Колесникова.

В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч 2. Ст. 249 УК РФ, региональный аппарат СК проводит доследственную проверку.

В феврале история повторилась уже в другом – Динском – районе. Специалист минприроды зафиксировал на землях сельхозназначения массовый падеж птиц: 1438 голубя-вихря, 3 фазана, ястреб, три канюка и даже один енот-полоскун.

- На территории, где произошла массовая гибель представителей фауны, пытались отравить грызунов зерновыми приманками, но на отраву «клюнули» другие животные и птицы, - заключили в пресс-службе министерства природных ресурсов.

На полях была разбросана пшеница красного цвета. Фото: Юлия Колесникова.

С заявлением о признаках той же 249-й статьи представитель ведомства обратился в правоохранительные органы Динского района.

В последнее время все чаще на Кубани стали происходить подобные ситуации, когда фермеры в угоду себе, не считаясь с жизнями братьев наших меньших, пренебрегают элементарными правилами безопасности. Раскидывают отравленное зерно вместо того, чтобы аккуратно засыпать в норки грызунов, как того требует и здравый смысл, и закон. Предупредить подобные действия фермеров фактически нельзя, а вот провести расследование и наказать - можно и даже нужно.

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