После взрыва телевизора подмосковная клиника взялась бесплатно лечить двух мальчиков-украинцев с увечьями

Несчастный случай с 8-летним Женей и 9-летним Артуром Волошиными произошел 9 мая 2018 года. В это дождливое утро мальчишки настойчиво просили маму отпустить их на улицу.

- Погода плохая была и я запретила им выходить во двор, - рассказывает «КП»-Кубань» Галина Волошина, мама ребят.

Артур, Лера и ЖеняФото: Личный архив

В 2015 году она с тремя детьми переехала из-под Харькова и снимала небольшой дом в хуторе Гречаная Балка Краснодарского края.

- От прежних хозяев в сарае остался старый ламповый телевизор. Но я даже подумать не могла, что он может представлять опасность, - продолжает Галина.

В сарай мальчишки все-таки улизнули, пока мама пошла в магазин. И каково было их восхищение, когда в темном углу таинственного чулана они нашли старую технику.

- Как уже позже мы восстанавливали события, сыновья решили посмотреть, как внутри устроен кинескоп, - вспоминает снова и снова Галина.

Для того чтобы лучше узнать его содержимое, мальчишки решили кинескоп разбить. От удара устройство разорвало вдребезги. Взрывная волна опалила лицо и руки 8-летнего Жени и коснулась рук и тела Артура.

- Меня не было буквально десять минут, - вспоминает мама. - Когда я зашла во двор, то услышала хлопок и крики детей. Они бежали из сарая. На лицо Жени страшно было смотреть...

Сейчас Галина с Женей находятся в подмосковной больницеФото: Личный архив

В центральной районной больнице Калининского района состояние обоих мальчиков врачи оценили как тяжелое. У обоих ожоги - больше 50 процентов кожи. Но младший сын Галины, Женя, получил сильнейшие увечья лица. Врачи по лоскуткам формировали его заново.

Два с половиной месяца дети провели сначала в реанимации местной больницы, затем в ожоговом отделении краевой. Но оправиться от травм уже было невозможно. Требовалось серьезное восстановление кожных покровов у Жени и реабилитация для менее пострадавшего Артура.

- За два года кожа на лице Жени загрубела и покрылась рубцами. Он практически не мог открывать рот. Очень похудел. А шрамы на руках не давали возможность работать ими, - продолжает Галина.

Осложняло получение полноценной медицинской помощи детям то, что они - не граждане России. А на оформление статуса у женщины, в одиночку воспитывающую двух сыновей и дочь, не было ни средств, ни времени.

- Я очень благодарна учителям школы, где учатся Женя и Артур. Классные руководители сыновей приходят к нам регулярно — дети на домашнем обучении. Помогают, чем могут, - говорит мама. - Никогда не забывают мальчиков моих и в праздники, поздравляют, подарки дарят.

Уже два года мальчики находятся на домашнем обученииФото: Личный архив

А под Новый год Галина с детьми познакомилась с волонтерами из благотворительного фонда «Солнце в ладошках». Именно с этого знакомства началась новая обнадеживающая глава в их жизни.

- Они начали искать для нас клинику, ожоговый центр, где бы мальчикам помогли. Несколько вариантов проверили прежде, чем остановиться на Люберецкой детской больнице и ее ожогового отделения.

Затем фонд объявил сбор средств для неравнодушных на поездку в подмосковную больницу. Здесь, зная об отсутствии статуса гражданина, взялись лечить Женины кожные проблемы.

- Пока мы здесь находимся абсолютно бесплатно. И лечащий врач-хирург Андрей Веселов сказал, что они нас не бросят.

Медикам уже удалось расправить Женину ручку, которую пламя превратило было в бесполезную культю. На завтра назначена операция по исправлению рта.

Галина Волошина выражает благодарность всем, кто так или иначе повлиял на судьбу ее сыновей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

В Ожоговом центре Краснодара хорошо помнят двух мальчиков, чудом оставшихся в живых.

- Два года назад они поступили к нам. К сожалению, могу видеть сейчас как прижилась кожа на лице одного из мальчиков только на фото. После того как мы провели несколько операций, ребята пропали. Уж не знаю, по какой причине. Помню, что у них не было гражданства. Между тем, вижу, что у Жени (наиболее пострадавшего ребенка) кожа сильно рубцуется, это природа и с ней нужно и можно бороться, все исправимо, - прокомментировал "КП" - Кубань" руководитель центра Сергей Богданов. - Это сложная и совместная работа с близкими мальчиков. Только нужно относиться к этому ответственно.