В Краснодарском крае из-за перепадов температуры может вырасти уровень заболеваемости ОРВИ

Минувшие выходные жители Кубани запомнят надолго - еще бы +27 градусов в начале марта! Люди гуляли, устраивали пикники и даже разделились до футболок. Однако уже на следующей неделе в крае резко похолодает - местами ночью температура опустится до 5 градусов мороза. Такие перепады будут явно не на пользу организму.

Пока о всплеске простудных заболеваний не говорят. Эпидпорог, говорят в региональном Роспотребнадзоре, не превышен. Детские учреждения и учебные заведения работают в штатном режиме.

- За прошлую неделю в больницы края обратились 3800 человек, из них 2074 — дети до 14 лет, - сообщают «КП»-Кубань» в региональном Роспотребнадзоре. - Но по сравнению с цифрами, которые были в феврале, можно сказать, что заболеваемость идет на спад.

Но во время температурных «качелей», считают медики, подхвативших вирусную инфекцию станет больше. Разница ночных и дневных отметок, судя по прогнозам, будет достигать 10, а то и 12 градусов.

- После зимы организм человека еще слаб, ко всему прочему ранней весной - дефицит естественных витаминов, как следствие - снижение иммунитета, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» врач-методист Центра медицинской профилактики регионального минздрава Александр Горячев. - Поэтому есть общая рекомендация - перейти на здоровьесберегающий режим жизни. Прежде всего, важно не перенапрягаться, больше давать себе отдыхать.

Кроме того, стараться избегать мест массового скопления людей. Когда на улице уже холодно, а в общественном транспорте душно (и тесно), подхватить витающую в воздухе инфекцию проще простого. Теплая, влажная среда - отличные условия для размножения и распространения вирусов!

Оксолинка не спасет

Защитить себя от ОРВИ можно. Но все же, говорит Александр Горячев, не стоит полагаться исключительно на одно средство, к примеру, на оксолиновую мазь.

- Многие исследования подтвердили, что никакого эффекта от нее нет. Поэтому главная профилактика заключается, как это ни банально может прозвучать, в соблюдении гигиены и чистоты, - уверяет врач-методист Центра медицинской профилактики регионального минздрава Александр Горячев.

Прежде всего, не ешьте грязными руками и не касайтесь ими лица, старайтесь мыть их как можно чаще. Если такой возможности нет, то держите при себе антисептик на спиртовой основе. Не забывайте протирать телефон и другие гаджеты.

Как можно чаще проветривайте помещения, причем неважно дома вы находитесь или в офисе. Протирайте шкафы, столы и даже стены - вирус дольше держится на гладких поверхностях.

Не нервничаем и садимся на диету

Вместе с перепадами температуры постоянно меняется и атмосферное давление. А это огромный стресс для организма - для людей с хроническими заболеваниями начнется период испытаний.

- При повышении температуры от нехватки кислорода страдают люди с заболеваниями дыхательных путей. Могут обостриться хронические недуги, прежде всего, у людей, у которых есть сердечно-сосудистые проблемы, ишемическая болезнь сердца, - продолжает Александр Горячев.

Когда же наоборот, температура снижается, а атмосферное давление повышается, тяжело приходится гипертоникам.

Чтобы как можно легче перенести «температурные качели», в Центре медицинской профилактики советуют снизить физическую нагрузку и избегать стресса, по возможности отложить поездки на дальние расстояния, особенно если вы будете за рулем.

- Очень важен качественный полноценный сон - засыпайте как можно раньше, чтобы организм успел восстановиться. Обязательно спите в полной темноте - именно в таких условиях вырабатывается необходимый нам гормон мелатонин, - добавляет Александр Горячев. - Также лучше отказаться от жирной, острой и тяжелой пищи, избегать переедания.

Стоит исключить из рациона продукты, повышающие артериальное давление: жирные мясные и рыбные бульоны, крепкий чай, кофе, бобы и газировку.