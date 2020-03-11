Обзор матча Сочи - Оренбург 11 марта 2020 – 5:1. Счет, голы, статистика игроков

ФК «Сочи» разгромил «Оренбург» в перенесенном матче 18 тура со счетом 5:1 и покинул зону вылета. После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0, благодаря автоголу Аюпова и точному пенальти в исполнении Кокорина. Во втором тайме Александр Кокорин оформил дубль, отличились Мостовой и Нобоа. А гол престижа за «Оренбург» при счете 5:0 смог забить Фамейе.

Эта победа стала второй подряд для «Сочи», команда набрала 21 очко и поднялась на 14-е место, оставив позади «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» с 23-мя очками остался на 11-й строчке.

ОБЗОР МАТЧА

11.03.2020 Сочи - Оренбург - 5:1. Обзор матча.Все голы матча Сочи - Оренбург. Дубль Кокорина, автогол Аюпова и пенальти

Этот матч должен был состояться еще в декабре, но из-за вируса, который подхватили игроки «Сочи», его перенесли на март. За это время изменилось многое. Теперь экс-тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову предстояло противостоять своей бывшей команде.

С первых минут было видно, что наставник «Сочи» хорошо знает соперника. Хозяева «Фишта» больше времени проводили в атаке, однако острые моменты возникали у ворот Джанаева. Сначала Фамейе простил южан, не попав с линии вратарской в створ, а несколько минут спустя Деспотович здорово бил с разворота – голкипер выручил.

На 24-й минуте «Оренбург» все же забил. В свои ворота. Аюпов пытался прервать подачу Мостового, однако в падении головой красиво открыл счет – 1:0.

Немного позже Заболотный принимал мяч в штрафной «Оренбурга» и дождался толчка в спину от Терехова. Турбин указал на «точку», а коллеги, просмотревшие VAR, подтвердили правильность его решения, хотя оно точно не выглядело бесспорным.

Пробивать пенальти взялся Александр Кокорин, удар вышел уверенным и точным – 2:0 на 35-й минуте. После этого гола игра успокоилась, темп явно снизился.

«Оренбург» начал второй тайм с опаснейшего углового. Сразу несколько игроков искали возможность поразить ворота, но все удары блокировали защитники.

«Сочи» же продолжил больше владеть мячом и смог развить успех, хотя гости не были так уж плохи, каков был счет на табло. Сначала Мостовой здорово пытался разобраться с защитниками справа в штрафной, но пробил мимо, а затем Кокорин провернул тот же трюк, но поразил ворота.

Тренерский штаб «Оренбурга» заменил Сивакова на Зотова, но Мостовой все же смог сделать счет 4:0, забив при схожих обстоятельствах.

А за 10 минут до финального свистка для гостей все стало совсем ужасно. После подачи с углового Новосельцев скидывал мяч куда-то в сторону и угодил точно на Нобоа, который головой пробил Климовича – 5:0.

Гол престижа, если о таком шла речь в этот вечер, все же забил Фамейе на 85-й минуте.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Сочи – Оренбург 5:1 (2:0). Голы: Аюпов, 24 (автогол), Кокорин, 35 (с пенальти), 62, Мостовой, 73, Нобоа, 79 – Фамейе, 85.

Статистика игроков

Сочи: Джанаев, Новосельцев, Заика (Набиуллин, 76), Мевля, Маргасов, Миладинович, Цаллагов (Лагатор, 72), Мостовой, Заболотный (Карапетян, 80), Нобоа, Кокорин

Оренбург: Климович, Сиваков (Зотов, 65), Радакович, Малых, Терехов, Аюпов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш (Силла, 64), Деспотович, Фамейе

Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

Предупреждения: Фамейе, 87.

11 марта. Сочи. Стадион «Фишт»