2020-03-12T13:14:46+03:00
Общество

Чиновникам пригрозили уголовными делами: в Краснодаре авариный дом на Красноармейской расселят в ускоренном порядке

Под угрозой обрушения столетнее строение находится с 2015 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/anatoliy.voronovskiyФото: instagram.com/anatoliy.voronovskiy
Изменить размер текста:

Дом на улице Красноармейской, 49 в Краснодаре, что прямо напротив Кооперативного рынка, знают многие горожане. На первых этажах здесь находится пиццерия, обувной магазин и даже фитнес-зал. Но их посетители не знали, что здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2015-м году.

В этом же доме 1918 года постройки находится 24 квартиры, и последние пять лет находиться в них небезопасно, эксперты говорят о реальной угрозе обрушения. Все эти годы жильцы безуспешно пытались добиться переселения из разваливающегося строения.

Дом построен в 1918 году Фото: instagram.com/anatoliy.voronovskiy

Дом построен в 1918 году Фото: instagram.com/anatoliy.voronovskiy

По планам чиновников, дом должны были расселить только к 2023 году. Одна вышедший телевизионный сюжет о злополучном доме планы властей резко изменил.

В один день на место выехали представители прокуратуры, краевой и городской администраций, министерства ТЭК и ЖКХ, жилищной инспекции и краевого управления Роспотребнадзора. Первый зампрокурора Краснодарского края Владислав Малкин пригрозил чиновникам уголовными делами.

- Состояние, в котором находятся аварийные дома с проживающими в них жильцами, требует от органов региональной и муниципальной власти принятия неотложных мер, направленных на их скорейшее расселение. Обращаю внимание присутствующих на возможность дачи уголовно-правовой оценки бездействию должностных лиц, не принимающих своевременных мер к обеспечению граждан безопасным жильем, - приводит слова Малкина пресс-служба краевой прокуратуры.

Теперь перед городской администрацией стоит задача расселить аварийный дом до конца 2020 года, на три года раньше запланированного срока.

После проверки дом расселят в 2020-м году

После проверки дом расселят в 2020-м году

- Многоквартирный дом по улице Красноармейской, 49 отнесен к категории ценных объектов историко-градостроительной среды, дом был включен в программу расселения на 2023 года. В указанном доме расположено 24 квартиры общей площадью 476,42 кв. метра, в которых проживает 51 человек, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский на своей странице в Instagram.

Тем временем, по поручению Александра Бастрыкина свою проверку начали и в следственном комитете.

- По указанию Председателя Следственного комитета по данному факту следственным управлением по Краснодарскому краю организована доследственная проверка, о ходе и результатах которой глава ведомства поручил подробно доложить в ближайшее время, - сообщают в пресс-службе СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
К чему снятся конфеты: толкование снов про конфеты
Сладкое помогает организму вырабатывать «гормон счастья» серотонин, но чрезмерное употребление вкусностей ведет к проблемам со здоровьем. Так и с толкованием снов про конфеты — в целом их считают хорошим символом, но есть оговорки
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
«Россети Кубань» присоединила к электросетям 26 тысяч новых потребителей
Начинающие блогеры и вокалисты всей страны смогут учиться онлайн у известных наставников и спасать жизни больных детей
Роспотребнадзор Кубани: Заболевших коронавирусом в регионе нет!
В Темрюкском районе полицейские задержали 12 иностранных граждан
В Краснодаре малоимущих бесплатно накормят горячими обедами
В Кавказском районе местный житель до смерти забил знакомого
В Сочи ждут густого тумана
В рамках акции «Эшелон Победы» ретропоезд прибудет в Краснодарский край
Власти Кубани распространили памятку по профилактике гриппа и коронавируса
В Новороссийске в ДТП погиб водитель отечественной легковушки
На Кубани 8-летний мальчик, страдающий аутизмом, пошел на берег канала смотреть лягушек и заблудился
В Сочи 4-летний мальчик выпил краску для волос
Глава СК поручил разобраться с проблемой расселения жильцов 130-летнего дома в Краснодаре
Из-за коронавируса отменены авиарейсы Сочи-Стамбул
Пьяный житель Анапы при задержании ранил полицейского ножом
Власти Краснодарского края пока не планируют вводить карантин из-за коронавируса
В Краснодаре две мошенницы обокрали пенсионерку
В Краснодаре расскажут про Крым в изобразительном искусстве