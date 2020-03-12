Чиновникам пригрозили уголовными делами: в Краснодаре авариный дом на Красноармейской расселят в ускоренном порядке

Дом на улице Красноармейской, 49 в Краснодаре, что прямо напротив Кооперативного рынка, знают многие горожане. На первых этажах здесь находится пиццерия, обувной магазин и даже фитнес-зал. Но их посетители не знали, что здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2015-м году.

В этом же доме 1918 года постройки находится 24 квартиры, и последние пять лет находиться в них небезопасно, эксперты говорят о реальной угрозе обрушения. Все эти годы жильцы безуспешно пытались добиться переселения из разваливающегося строения.

Дом построен в 1918 году Фото: instagram.com/anatoliy.voronovskiy

По планам чиновников, дом должны были расселить только к 2023 году. Одна вышедший телевизионный сюжет о злополучном доме планы властей резко изменил.

В один день на место выехали представители прокуратуры, краевой и городской администраций, министерства ТЭК и ЖКХ, жилищной инспекции и краевого управления Роспотребнадзора. Первый зампрокурора Краснодарского края Владислав Малкин пригрозил чиновникам уголовными делами.

- Состояние, в котором находятся аварийные дома с проживающими в них жильцами, требует от органов региональной и муниципальной власти принятия неотложных мер, направленных на их скорейшее расселение. Обращаю внимание присутствующих на возможность дачи уголовно-правовой оценки бездействию должностных лиц, не принимающих своевременных мер к обеспечению граждан безопасным жильем, - приводит слова Малкина пресс-служба краевой прокуратуры.

Теперь перед городской администрацией стоит задача расселить аварийный дом до конца 2020 года, на три года раньше запланированного срока.

После проверки дом расселят в 2020-м году

- Многоквартирный дом по улице Красноармейской, 49 отнесен к категории ценных объектов историко-градостроительной среды, дом был включен в программу расселения на 2023 года. В указанном доме расположено 24 квартиры общей площадью 476,42 кв. метра, в которых проживает 51 человек, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский на своей странице в Instagram.

Тем временем, по поручению Александра Бастрыкина свою проверку начали и в следственном комитете.

- По указанию Председателя Следственного комитета по данному факту следственным управлением по Краснодарскому краю организована доследственная проверка, о ходе и результатах которой глава ведомства поручил подробно доложить в ближайшее время, - сообщают в пресс-службе СК России.