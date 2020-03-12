2020-03-12T16:07:51+03:00
Общество

«Последним, кто ее видел, был таксист!»: сын найденной в Армавире женщины ищет водителя

Парень хочет отблагодарить мужчину, который вызвал помощь
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Родственникам известно лишь, что женщину забирал светлый автомобиль.Родственникам известно лишь, что женщину забирал светлый автомобиль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О том, что тело женщины обнаружено в Армавире, правоохранителям сообщили утром 2 марта. Установить личность погибшей было невозможно - с собой у нее не было документов. Чтобы разыскать родственников, сотрудники полиции обратились к гражданам и распространили имеющуюся информацию о найденной женщине в Сети.

- На вид ей около 45-50 лет. Волосы у нее покрашены в каштановый цвет. Обнаружили погибшую одетой в леопардовую кофту, черные лосины и полуботинки, - сообщали в краевом главке. - Из особых примет у погибшей внизу в правой части живота шрам длиной около 10-15 сантиметров.

Вскоре правоохранителям позвонил сын женщины - 28-летний Виталий Купка, который сразу забеспокоился, когда долго не мог до нее дозвониться. Как оказалось, вечером 1 марта 53-летняя Татьяна была в гостях - там компания выпивала.

- В промежутке между 19:00 и 21:00 она вместе со знакомым вызвала такси, - говорит Виталий. - Водитель забрал их с улицы Северной, 22 в поселке Юбилейном и повез к частному дому на окраине хутора Красная Поляна.

Отсюда женщина уехала на такси.

Отсюда женщина уехала на такси.

По этому адресу, как говорят родные, жила не женщина, а ее попутчик.

- Соседи рассказывают, что садиться в машину она не хотела, видимо, ехать туда у нее не было особого желания, собиралась домой. Но все же поехала, - продолжают близкие.

По пути ей стало плохо. Когда машина почти подъехала по адресу, женщина попросила помощи у водителя. Он вызвал полицию. О том, доехала она или нет, не ясно, но шофер привез их к жилому дому. Это подтверждает и сам попутчик. По его словам, после поездки он пригласил женщину на чашку кофе, но та отказалась и ушла, а утром, когда вышел из дома покормить собаку, нашел ее мертвой.

О том, что произошло тем вечером, сын погибшей сейчас и пытается выяснить. До сих пор семья не знает, где вещи Татьяны, - ни ключей от квартиры, ни мобильного телефона. В морге родным сказали, что смерть Татьяны наступила из-за болезни сердца.

- Я хотел бы найти того таксиста и поблагодарить за то, что вызвал помощь, хотя пусть это и не помогло моей маме, - объясняет «КП» - Кубань» сын погибшей. - Он последним, кто видел ее.

Правда, поиски пока затруднительны. Дело в том, что родственники не знают, каким именно сервисом пользовалась его мать. Известно лишь, что ее забирал светлый автомобиль. А правоохранители на время разбирательств не дают контактов водителя. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8-952-851-22-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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