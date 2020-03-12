Ключ от курортного долгостроя: Как в Сочи решают проблемы обманутых дольщиков

Житель Краснодара Альберт Атомас собирался переехать в Сочи с семьей в 2008 году. Его жене тогда предложили хорошую работу в одной из компаний, которая занималась подготовкой к Зимним олимпийским Играм. Казалось бы, все складывалось удачно.

Альберт продал свою краснодарскую квартиру и вложил деньги в покупку квадратных метров в ЖК «Фристайл», который в то время начинали возводить в Завокзальном микрорайоне Сочи, в переулке Трунова. С этого момента семья Атомас стала заложниками долгостроя.

Альберт Атомас с сыном Фото из семейного архива

Они сначала снимали квартиру в краевой столице и жили «на чемоданах». Застройщик обещал, что вот-вот… Но новоселье каждый раз откладывалось, а годы шли. Супруга Альберта так и не приняла участие в подготовке и проведении Олимпиады-2014. Потом стало ясно, что застройщик уже не выполнит взятые обязательства. И Альберт с семьей пополнили армию обманутых дольщиков.

- Само собой банкротство застройщика должно было закончится полным разорением. И только вмешательство властей, их социальная ответственность, позволила нам не потерять все. Большую роль сыграла и активная позиция нас, дольщиков. Я тоже вхожу в инициативную группу, - рассказал «КП» - Кубань» Альберт Атомас.

Городские власти нашли инвестора в лице компании «Альпика», которая взялась достраивать объект. Сейчас здесь уже стоят «коробки» домов, ведутся работы на площадке под парковку.

ЖК «Фристайл»Фото: Юлия БАРАНОВА

Альберт уже был в своей будущей квартире. Тот случай, когда голые стены радуют, потому что они наконец выросли, после 12 лет ожидания. На вопрос: собирается ли семья переезжать в Сочи, у Альберта еще нет однозначного ответа, слишком много в их жизни изменилось за это время.

- Пока ждали новоселья, стали многодетной семьей. Когда покупали квартиру в Сочи, у нас был один сын. Теперь – два сына и дочь, - улыбается Альберт.

Заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Михаил Неудачный сообщил «КП» - Кубань», что ввод в эксплуатацию ЖК «Фристайл» в переулке Трунова намечен на 2020 год.

ЖК «Фристайл»Фото: Юлия БАРАНОВА

Он уточнил, что 10 августа 2018 года было подписано трехстороннее соглашение со стороны кредиторов (ООО «Зодчий», ООО «Фристайл») и инвестора – ООО «Альпика», выступающим генеральным подрядчиком по соглашению, о намерениях по сотрудничеству и мерах по дальнейшей реализации проекта окончания строительства, домов, расположенных в переулках Трунова, Теневом и на улице Аллея Челтенхэма.

Сейчас разработан план график выполнения строительно-монтажных работ на данных объектах. Так, ввод объекта на улице Аллея Челтенхэма предполагается в ноябре 2021 года. В переулке Теневом завершить строительство запланировано в июне 2021 года.

- С февраля 2018 года мэрией не допущено увеличения количества проблемных объектов долевого строительства на территории Сочи. При этом число объектов, находящихся на контроле межведомственной комиссии и обозначенных в краевом реестре, сократилось с 28 до 18, - подчеркнул Неудачный.

Он уточнил, что в Сочи на финансирование работ для завершения проблемных объектов привлекаются субсидии фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае.

- За счет средств фонда планируется завершение строительства объектов и удовлетворение прав участников долевого строительства ООО «Ида» на улице Санаторная и ООО «Сочи Абсолют» на улице Островского, - сказал замдиректора департамента строительства мэрии Сочи.

Дом ООО «Сочи Абсолют» на улице ОстровскогоФото: Юлия БАРАНОВА

Ситуацию с этим многолетним долгостроем в центре города-курорта «КП» - Кубань» прокомментировала директор фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае, депутат ЗСК Евгения Шумейко.

- Ведется большая работа по подготовке документации для вынесения объектов ООО «Сочи Абсолют» на рассмотрение наблюдательного совета ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» для принятия решения о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства или о выплатах возмещения, - обратила внимание Шумейко.

По ее словам, как только вся документация будет приведена в порядок, объект будет вынесен на обсуждение наблюдательного совета.

Заместитель руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Канищев отметил в интервью «КП» - Кубань», что в 2019 году в Сочи было завершено строительство шести проблемных домов общей площадью 80 тысяч квадратных метров, это около 1 400 квартир.

- До конца 2020 года на курорте планируется завершить строительство 37 проблемных объектов, общей площадью 177,1 тысяч квадратных метров (более 3,8 тысяч квартир), - отметил Канищев.

Он напомнил, что в октябре 2019 года было создано непубличное акционерное общество «Региональная строительная компания Краснодарского края», основная задача которой -достройка проблемных объектов. В настоящее время НАО уже ведет хозяйственную деятельность, заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на сумму более 110 млн рублей.