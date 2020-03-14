«Она стреляла деньгами минут 10!»: в Краснодаре женщина в черном разбросала перед горожанами больше 1000 долларов

Хорошая погодка в кубанской столице заставила горожан выйти на прогулку. На Красной, которая обычно перекрыта в выходной день, наслаждаются выходным сотни жителей города. А кому-то удалось не только отдохнуть, но и заработать. На пересечении улиц Красной и Карасунской неизвестная женщина разбросала перед краснодарцами деньги.

Дама в облегающем черном платье вышла на балкон третьего этажа одного из ресторанов. В ее руках был деньгомет (игрушечный пистолет, стреляющий деньгами - Авт.). Несколько человек, заметивший женщину, остановились. И не зря. Через секунду начался денежный дождь.

- Посыпались настоящие банкноты! Я успела схватить купюру - это был один доллар, - рассказывает «КП» - Кубань» Варвара Дым. - Она стреляла деньгами в течение 8-10 минут, несколько раз перезаряжала пистолет купюрами.

Банкноты были номиналом в 1 доллар.Фото: Варвара ДЫМ

За это время дама выбросила больше (!) 1000 долларов на ветер, а по нынешнему курсу это больше 72 тысяч рублей.

Горожане быстро сообразили, что это не банкноты банка приколов. Неудивительно, что особые любители «халявы» устроили соревнование, ловя купюры. Кто-то за пару минут успел набить карманы деньгами.

В Краснодаре женщина разбросала перед горожанами больше тысячи долларов.

- Я, наверное, домой пойду сейчас. На сегодня достаточно заработал! - заявил своему коллеге парень в костюме ростовой куклы, раздающий листовки.

Краснодарцы стали гадать, кто же мог так расщедриться?

- Кажись, очередной богатей в ресторане устроил праздник. Пир во время чумы - сорят деньгами направо и налево, - возмущался седовласый мужчина, который не успел подобрать доллар.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», прошедшая акция была рекламной. На обратной стороне купюр, которые разбрасывала женщина, стоит печать со ссылкой на сайт организации. Именно так руководство, по всей видимости, решило привлечь внимание к своей компании. Дорого и сердито.