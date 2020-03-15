"Встала на сноуборд и гуляет по пляжу": кошка-путешественница из Москвы приехала в Сочи в отпуск

Рыжая кошка-инвалид Валери из Москвы вместе с хозяйкой прикатила в Сочи, где ведет активный образ жизни - стоит на сноуборде, гуляет по пляжу и позируют с отдыхающими.

Фото: instagram.com/valery_cat

Валери - инвалид с рождения. Она появилась на свет в Уфе. И когда родилась, у малышки уже не работали задние лапы и она не могла ходить. Ее хозяева показали кроху ветеринару, побрили по пояс и...выставили в подъезд.

Рыжего котенка подобрала одна девушка, которая начала водить малышку по врачам. Но Айболиты лишь разводили руками, мол, у котенка поломан позвоночник и он никогда не сможет ходить. А чтобы животное не мучилось, кошку советовали усыпить.

Путешественница уже побывала на пляже. Фото: instagram.com/valery_cat

Но девушка не послушалась врачей и продолжала искать ветеринара, который согласился бы поставить малышку на лапы. И такой нашелся в Москве. Он уже спас одного кота, у которого отказали лапы, и взялся за новую пациентку.

Фото: instagram.com/valery_cat

Когда рыжую пациентку обследовали и сделали рентген, выяснилось, что перелома позвоночника нет. А лапки такие из-за врожденной травмы - вывиха коленных чашечек.

Фото: instagram.com/valery_cat

Пробыв какое-то время в клинике, котенка отправили на передержку в семью москвички. Там кошка должна была прожить до операции на лапах, но в итоге ее оставили в семье - так прикипели к рыжему котенку.

Малышку назвали Валери и стали за ней ухаживать - несколько раз в неделю ее на машине возили в клинику, ей сделали операцию, потом был длительный курс реабилитации. Валери делали массаж, она ходила в бассейн - плавание кошке прописал врач. Но после многочисленных процедур лапки так и не заработали.

Кошка-путешественница из Москвы приехала в Красную Поляну в отпуск.

- Но и с такими лапками Валери бегает и даже пытается запрыгнуть на диван, - рассказывает хозяйка кошки Виктория. - Мы не оставляем Валери надолго дома одну, а когда едем в путешествие, всегда берем ее с собой. А она привыкла и даже, вернувшись из одного отпуска, ждет с нетерпением другого.

Как и положено в отпуске, Валери фотографируется у достопримечательностей. Фото: instagram.com/valery_cat

Валери в самолете всегда смотрит в иллюминатор и не прижимает уши от страха. Так она уже побывала в Италии, в Испании и на Мальдивах.

Но больше всего рыжей кошке нравится в Сочи.

Валери на Красной Поляне. Фото: instagram.com/valery_cat

- Мы обычно весной ездим кататься на сноуборде на Красную Поляну, а Валери всегда с нами, - говорит Виктория. - Бывает, оставляем ее в номере, но она недовольно фыркает, показывая своим видом, что она тоже хочет подняться на заснеженную вершину. Что ей не нравится сидеть в гостинице.

Валери в горах Красной Поляны. Фото: instagram.com/valery_cat

Вот и в этот отпуск Виктория приехала в Сочи вместе со своей рыжей любимицей. Валери с хозяйкой гуляют по пляжу, где кошка даже пыталась помочь передние лапы в море, и катаются на сноуборде.

Путешественница успела и под пальмами полежать. Фото: instagram.com/valery_cat

- Были с Лерой на даче Сталина, в Дендрарии, - говорит Виктория. - Но больше всего ей понравилось ездить на подъемнике на вершину. Она сидела в своей переноске, высунув голову, и внимательно наблюдала за происходящим.

И даже побывала на даче Сталина. Фото: instagram.com/valery_cat

У Валери есть страница в Инстаграм. Фотографиями и видео из путешествий Валери делится со своими подписчиками, давая понять, что инвалидность животного - не приговор.