Строительная компания AVA Sochi провела конференцию для ведущих агентств недвижимости

Партнерам были презентованы очередные этапы строительства ЖК «Министерские озера» - «Город Детства» и «Фруктовый квартал», а также новый проект ЖК «Летний» в п. Кудепста города-курорта Сочи.

Фото: пресс- служба AVA Group.

Отдельный блок был посвящен изменениям 214-ФЗ в части перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета. Отметим, что Специализированный застройщик «АВА Сочи» первая и единственная строительная компания в Сочи, которая уже начала работу по новым требованиям 214-ФЗ. О правилах открытия эскроу-счетов рассказал представитель сочинского отделения ПАО Сбербанк Ирина Богатова.

Фото: пресс- служба AVA Group.

Кульминацией конференции стало выступление заместителя руководителя коммерческого отдела по работе с партнерами «АВА Сочи» Натальи Селяниной, где были объявлены новые условия мотивации для представителей агентств недвижимости. Введение новой мотивации обусловлено планами активного развития компании в Сочи, запуска новых проектов, альтернативы которым в городе-курорте пока нет.

Все участники конференции отметили, что полученная информация по новым продуктам компании, новым требованиям 214-ФЗ, а также измененная мотивация будут полезны в работе.

Фото: пресс- служба AVA Group.

Специализированный застройщик AVA Sochi ведет строительство флагманского проекта микрорайона «Министерские озера» в городе-курорте Сочи. В 2019 году сданы два этапа строительства: «Комфорт» и «Бизнес квартал». В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию третьей и четвертой очередей проекта, а также начало строительства общеобразовательной школы и пятого заключительного этапа микрорайона «Министерские озера». СЗ «АВА Сочи» за счет собственных средств завершил ремонтные работы по устройству дорожного покрытия с выездом в микрорайон Макаренко, тем самым разгрузив логистику ранее действующих выездов. В текущем году начнутся работы по строительству социальной инфраструктуры внутри микрорайона, которая предусматривает коммерческие объекты для жителей.