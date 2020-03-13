«Он касался моей груди!»: в Сочи «Русская Рапунцель» пожаловалась на сексуальные домогательства массажиста

Инцидент произошел в одном из сочинских отелей с известной 27-летней инста-блогером Анастасией Сидоровой. Девушка прославилась благодаря своей шикарной шевелюре. Своим подписчицам она рассказывает, как правильно ухаживать за волосами и делится секретами своего исцеления от алопеции (патологическое выпадение волос - Авт.).

Но недавно «Русская Рапунцель» сделала заявление - ее домогался массажист. Своими откровениями она поделилась в блоге.

Блогер откровенно рассказала о домогательствах со стороны массажиста Видео: instagram.com/sidorovaanastasiya.

- Произошла такая история, я записалась на массаж к мастеру Родиону, - рассказала Анастасия своим подписчикам. - Я заметила, что руки мужчины слишком близко останавливались у гениталий, с внутренней части ноги... Когда он сделал мне массаж задней поверхности всего тела, он сказал мне перевернуться.

Мужчина стал массировать живот девушки, при этом, как говорит блогер, ее грудь ничем не была прикрыта. Более того, мастер позволил себе вольности.

- Я попросила его остановиться, потому что было больно. Он убрал руки с живота, но продолжил делать массаж на талии. Его внутренняя сторона плеча касалась моих сосков, - заявила Анастасия Сидорова.

После сеанса девушка тут же написала жалобу руководству отеля, поскольку была шокирована происходящим. Более того, Анастасия решила не замалчивать эту историю и обратилась в правоохранительные органы.

Инста-блогер, заявившая о домогательствах, написала заявление Видео: instagram.com/sidorovaanastasiya.

- Приехал представитель полиции и я написала заявление, после чего начнутся разбирательства, - добавила инста-блогер. - Сотрудник полиции сказал, что такой инцидент в отеле произошел впервые.

Несмотря на то, что многие поклонники Анастасию поддержали, нашлись и те, кто считает, - девушка захотела хайпа.

- Вот увидите, как у нее подписчики начнут расти! - написал один из пользователей.

КОММЕНТАРИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Сотрудники полиции уже отреагировали на инцидент.

- По данному поводу проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.