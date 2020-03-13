«Лекции не посещала, экзамены не сдавала»: против кубанской чиновницы возбудили уголовное дело за поддельный диплом об образовании

Два года проработала Ирина Шиян заместителем главы администрации Белоглинского района – с 2018-го. Только вот, как оказалось, по поддельному диплому об образовании.

- Она предоставила диплом об окончании «Московского государственного открытого университета». В ходе проверки было установлено, что там она не обучалась, лекции и семинары не посещала, экзамены не сдавала. Однако получила диплом, что и позволило ей работать в муниципальной должности, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ирина Шиян проработала в администрации всего два года.

А диплом, которым так бравировала Шиян перед кадровым отделом белоглинской администрации, университет, как оказалось, ей вообще не выдавал.

За своего зама будет отчитываться глава Александр Коклин, которому прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

- Материалы проверки направлены в орган дознания ОМВД, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа), - заключили в ведомстве.

Как стало известно «КП»-Кубань», сейчас Ирина Шиян уволена, свою вину признала.