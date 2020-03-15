Горные «Катюши» ковались в Сочи

Первый раз Красная Армия применила секретные реактивные установки «Катюша» 14 июля 1941 года. Шел первый месяц Великой Отечественной войны. Батарея капитана Ивана Флерова нанесла внезапный удар по скоплению торжествующих гитлеровских солдат, вступивших в город Рудню близ Смоленска.

Эффект молниеносного огненного залпа оказался поразительным. Привыкшие к легким победам фашистские вояки были деморализованы, в ужасе выскакивали из грузовиков, бросали на землю винтовки и автоматы, разбегались по сторонам. Для перевозки тел погибших солдат и офицеров потребовалось три эшелона.

С тех пор каждое появление «Катюш» на фронте вызывало у врагов панический страх. Однако в августе 1942 года, когда война докатилась до горных районов Черноморского побережья Кавказа, ситуация осложнилась. Транспортировать «Катюши» модели М-13 (на базе грузовиков) по узким перевалам в районе Горячего Ключа, Новороссийска, Туапсе и Сочи было невозможно, площадок для удобных огневых позиций в горах не было. А как поддерживать огнем пехоту?

Об этом постоянно болела голова у всех командиров Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта. Выход нашел начальник подвижной ремонтной мастерской № 6, военный инженер III ранга, капитан Александр Алферов. В своем рапорте он предложил изготовить облегченные варианты «Катюш», которые можно было бы перевозить по горным тропам на ишаках и лошадях. Создать компактные установки, которые при этом не потеряли бы своей огневой мощи, использовать для этого уменьшенные реактивные снаряды модели М-8.

Рапорт попал точно по назначению, его словно ждал командир оперативной группы реактивных минометов «Катюша» Северо-Кавказского фронта, полковник Алексей Нестеренко. Буквально за несколько дней им были решены все проблемы. Для создания новой установки военному инженеру Александру Алферову был выделен в Сочи гараж санатория «Кавказская Ривьера».

Рабочие чертежи горной "Катюши". Фото: Предоставлено музеем истории Сочи.

- Он был неплохо оборудован токарными, фрезерными и слесарными станками, - рассказывает директор музея истории Сочи Елена Галищева - В гараже имелся просторный производственный цех и широкий двор для работы над основными узлами будущей установки. В подчинение к Александру Алферову были направлены проходившие службу в дивизионе военных катеров изобретатели, старшие лейтенанты Харитон Суляев и Леонид Рипс. Из главного управления вооружений Наркомата обороны СССР прибыли инженер Николай Юрышев, конструкторы Сергей Есаков и Виктор Васильев, военпред завода «Компрессор» Сергей Доброхотов.

Бригаду рабочих высокого класса сформировали из рядового и сержантского состава минометных батарей. В нее вошли семь человек, фамилии которых, к счастью, сохранились для истории: Грязнов, Губкин, Карабанов, Колесов, Кошелев, Малахов, Хазов.

- Военное время диктовало высокие темпы работ. Уже через несколько дней была разработана принципиальная схема горной «Катюши», сделаны рабочие чертежи, - продолжает Елена Галищева. - Планировалось, что реактивная установка будет состоять из трех основных частей - направляющий восемь ракет стальной пакет, снабженная поворачивающимся полукругом ферма и станок с крестовиной и четырьмя откидными стальными лапами.

Общий вес реактивной установки - 68 килограммов, она разделялась на три части, каждая весом по 22-24 килограмма. Можно будет спокойно переносить в горах. Но серьезной проблемой для создателей горной «Катюши» стали прицельные устройства.

Линия фронта протянулась так, что Сочи был отрезан от основных промышленных центров страны. Надеяться на получение заводской оптики не приходилось. Но и здесь был найден выход.

- Для наводки использовали металлический полукруг, на дугу которого нанесли шкалу с делениями в градусах. Отсчет углов возвышения направляющего снаряды пакета позволял регулировать дальность стрельбы, - рассказывает Елена Галищева.

Горная «Катюша». Фото: Предоставлено музеем истории Сочи.

И примерно через две недели после начала работ был изготовлен опытный образец горной установки. Для этого использовались обычные водопроводные трубы. Испытательные стрельбы прошли со стороны сочинского парка «Ривьера». Тогда дали залп в сторону моря, что вызвало огромный переполох в городе. Посты местной противовоздушной обороны решили, что в море рвутся бомбы. Налет авиации! Завыли сирены, люди побежали в укрытия. Испытатели такого эффекта даже не ожидали.

СОЗДАЛИ В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

В селе Георгиевском близ Туапсе опытный образец горной «Катюши» был представлен командующему Северо-Кавказским фронтом Семену Буденному. Мощный ракетный залп произвел на маршала большое впечатление, он тут же отдал команду о промышленном изготовлении небольшой партии установок. В гараже санатория «Кавказская Ривьера» и мастерских железнодорожного депо станции Сочи закипела работа, в самые сжатые сроки здесь было создано 58 ракетных установок. Это позволило сформировать 12 батарей по четыре орудия. Еще несколько горных «Катюш» сохранили в резерве.

В начале сентября 1942 года батареи горных «Катюш» появились на фронте в районе перевалов Гойтх, Семашко, Два Брата и Индюк. Мощные огневые залпы ракетными снарядами сразу изменили обстановку на передовой. Потери у врагов росли, им стало не до наступлений. Через пару месяцев гитлеровцы начали свои позиции сдавать, вскоре их отступление превратилось в бегство.

- Изготовленные в Сочи горные «Катюши» пришлись по душе многим военным специалистам. Двумя новенькими установками вооружили железнодорожные дрезины, которые курсировали на участке Сочи - Туапсе и охраняли Черноморское побережье от внезапных атак со стороны моря, - говорит Елена Галищева. - Восемь горных «Катюш» поставили на тральщик «Скумбрия», который таким образом оказался первым в мире кораблем-ракетоносцем.

В феврале 1943 года этот тральщик оказывал поддержку морякам-десантникам, которые высаживались на Малой земле. Несколько горных «Катюш» по воздуху перебросили в Крым, где огнем реактивных установок было уничтожено несколько фашистских автоколонн. Горные установки использовались в боях на Керченском плацдарме, при штурме Севастополя. Перед началом сражений в Карпатах такие установки смонтировали на легковых вездеходах «Виллис», что позволило сделать их более мобильными. Созданным в Сочи горным «Катюшам» довелось повоевать и после Великой Отечественной - их использовали патриоты Северного Вьетнама и Северной Кореи, сражавшиеся за освобождение своих стран от иностранного вмешательства.

НА МЕСТЕ ГАРАЖА - ПАМЯТНИК

История создания в Сочи горных «Катюш» легко могла бы забыться, если бы не группа педагогов-энтузиастов. В конце 60-х годов ХХ века в сочинских школах стали появляться кружки «красных следопытов». Ребята ходили в походы, на местах боев находили останки павших воинов, оружие, боевую амуницию. Встречались с ветеранами, записывали их воспоминания. Очень часто бывшие солдаты вспоминали о применении на фронте горных «Катюш».

Сам санаторный гараж, к сожалению, не сохранился. Его снесли во время расчистки площадки возводимого в Сочи мемориального комплекса «Подвиг милосердия». Каждый год 9 Мая, в День Победы, здесь проходят торжественные митинги, люди вспоминают о подвигах советских солдат, спасших мир от ужасов фашизма. И обязательно кто-нибудь из старожилов вспоминает о кровопролитных боях за Сочи, о том, что в 1942 году на этом месте создавались горные «Катюши» - грозное оружие, которое во время битвы за Кавказ помогло нам победить.