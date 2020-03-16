Выместил злобу: в Краснодаре спасают собаку, которую избил собственный хозяин

Это сейчас собака по кличке Мотя смело разгуливает по кабинету врача. Еще недавно она боялась выйти из клетки - пса жестоко избил... собственный хозяин.

А произошло все в одной из многоэтажек в микрорайоне Гидростроителей. В тот день мужчина вышел на прогулку с собакой. А спустя полчаса, когда возвращался, в объектив камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, попал момент издевательств над животными.

В Краснодаре хозяин избил собственную собаку.

На кадрах видно, как мужчина пинает пса, который безропотно ложится на пол. От невыносимой боли собака начинает скулить, но хозяин хватает ее за ошейник, чтобы затащить в лифт. На этом ролик обрывается.

За избитого пса заступились соседи живодера, которые вызвали на помощь зоозащитников. По словам жильцов дома, хозяин часто поднимал руку на питомца за любую его провинность.

У собаки были переломы лучевой и плечевой кости.

- В последний раз он ударил Мотю за то, что она наделала кучу в подъезде после прогулки! - возмущались зоозащитники. - Пса удалось забрать и отвезти в клинику. Там ей сделали рентген, после которого выяснилось, что у собаки переломы лучевой и плечевой кости!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/766696" frameborder="0"></iframe> Мотя в ветклинике Видео: instagram.com/zoozabota_krasnodar.

Ей провели экстренную операцию, во время которой спицей зафиксировали локтевую кость.

Когда историю Моти узнали пользователи соцсетей, на счет волонтерам стали перечислять средства. За пару суток удалось собрать больше 36 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/766697" frameborder="0"></iframe> Мотя после операции Видео: instagram.com/zoozabota_krasnodar.

Соседи возмущены и требуют наказать живодера. Чтобы спасти собаку, люди пойдут в полицию писать заявление. А видео станет прямым доказательством жестокого обращения с животным.

- Участковый распорядился, чтобы лечение погасила владельцы собаки, поэтому часть средств мы вернули обратно, остальное - отправили на лечение другим животным. Сейчас собака в безопасности, из стационара клиники ее никто не заберет! Так нас заверил участковый, - рассказали «КП» - Кубань» зоозащитники. - Лапочка пока опухшая, отек будет спадать в течение недели. Так нам объяснил хирург, поскольку операция была очень сложной и травматичной, сейчас ей дают обезболивающие и антибиотики. А еще видно, что она очень худенькая. Собаку плохо кормили, ребра видны у бедной девочки.

Во время прогулки Мотя пока прихрамывает.

Сейчас Мотя постепенно возвращается к прежней беззаботной собачьей жизни. А пока в полиции продолжается проверка. После случившегося соседи написали заявление и надеются, что смогут наказать агрессивного мужчину.